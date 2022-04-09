Kılıçdaroğlu'nun birlikte açıklama yaptığı Hacer Foggo'nun Amerikan vakfından fonlandığı ortaya çıktı

Daha önce randevusu olmadığı halde TÜİK ve MEB'in kapısına dayanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Et ve Süt Kurumu'na gitti. Yine randevusu olmadığı için içeri alınmayan Kılıçdaroğlu, kapıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, daha sonra CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi'nde görev alan, daha önce milletvekilliğine aday olan aktivist Hacer Foggo'ya sade vatandaş gibi söz verdi.

Foggo'ya fakirlik ve yoksulluk edebiyatı yaptıran Kılıçdaroğlu, Foggo'nun açıklamalarının bir siyasetçi açıklaması olmadığını söyledi.

DERNEĞİNİ ABD FONLUYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte açıklama yaptığı CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi üyesi Hacer Foggo'nun derneğinin Amerikan Turkish Philanthropy Funds (TPF) vakfı tarafından fonlandığı ortaya çıktı.

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Dikkat çeken detayda Açık Alan Derneği’nin ilişkiler ağı. Resmi internet sitesinde derneğin Turkish Philanthropy Funds (TPF) ile bağlantılı olduğu vurgulanıyor.

TPF, Amerikan merkezli bir vakıf. TPF kendini şöyle tanıtıyor:

“Turkish Philanthropy Funds (TPF), Türk ve Türk-Amerikan topluluklarına yönelik yüksek etkili sosyal yatırımlar için önde gelen ABD topluluk vakfıdır.”

Amerika’da bağış yapan kişilerle Türkiye’deki sivil toplum örgütleri arasında iletişim kurma amacıyla çalıştığını belirten TPF, kendi belirlediği bazı ölçütleri karşılayan kuruluşlarla ortaklık kurduğunun hibe ve fon sağladığının altını çiziyor.

TPF’nin göz önüne aldığı iki ölçüt olarak “Amerikan kanunlarıyla belirlenmiş hukuksal ve mali yeterlilik ve kurumsal verimlilik” belirtiliyor. Hibe sağladığı öncelikli alanlar ise cinsiyet eşitliği, eğitim, afet yardımı, sosyal ve ekonomik kalkınma.

HACER FOGGO KİMDİR?

Hacer Foggo, Tokat Zile'de doğdu. 1989 yılında gazeteciliğe başladı. Yaklaşık 20 yıl gazete, dergi ve radyolarda, söyleşiler, işçi-sendika ve insan hakları üzerine yazılar yazdı. Aynı zamanda sivil toplum alanında çalışmalar yaptı. 2014’te 'Kentsel dönüşümün perde arkası: Zorunlu göçler” konulu toplantının sunuculuğunu üstlendi.

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Foggo, İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği gibi derneklerde uzun süre aktif olarak çalıştı. 2000’li yıllarda İstanbul ve Edirne’de Roman sempozyumu organizasyonunda yer aldı. Foggo aynı zamanda Kırmızı Püskül 1843-1846 Nesturi Katliamı kitabını kaleme aldı.

Hacer Foggo 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Bölgesi, 18'nci sıradan milletvekili adayı oldu.

Foggo, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü olarak çalışmalarına devam ediyor.

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