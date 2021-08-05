Gündem Kendi elleriyle yanık kremi yaptılar Kavanoz kavanoz yangın bölgelerine gönderiyorlar
DÜZCE

Kendi elleriyle yanık kremi yaptılar: Kavanoz kavanoz yangın bölgelerine gönderiyorlar

Düzce Umut Gönülleri Derneği üyesi kadınlar, yangın bölgelerinde yanık vakası geçiren vatandaşlar ve hayvanlar için, kendi emekleriyle hazırladıkları yanık kremi gönderdi.

Haber Merkezi İHA
Kendi elleriyle yanık kremi yaptılar: Kavanoz kavanoz yangın bölgelerine gönderiyorlar
Arzu Yağız

Akdeniz ve Ege bölgelerinde meydana gelen orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ederken, Türkiye’nin birçok şehrinde de bölgeye yardımlar gönderiliyor. Düzce’de de gönüllü anneler bölgelere yardım eli uzatmak için mutfağa geçti. El yapımı yanık kremi hazırlayan anneler, kilolarca ağırlığında ki yanık kremlerini Manavgat’a göndererek destek verdi.


"Bugün gönderdik ama tekrar yapıyoruz"

Evde kendi elleriyle hazırladığı yanık kremlerini kavanozlara koyan Düzce Umut Gönüllüleri Derneği üyelerinden Arzu Yağız, "Manavgat ilçesinde çıkan yangın için, "ne yapabiliriz?" diye çok düşündüm. Allah’ın sessiz kulları olan hayvanlar için yanık kremi yapmaya karar verdim. Dernek olarak da böyle bir karar aldık. Bu karara hepimiz destek verdik. Herkes kendi evinde krem yapıp getirdi. Bugün ulaştırdık ama tekrar yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah" dedi.

"Kime verdiysem faydasını gördü"

Kremin aspirin, mum ve zeytinyağı ile yapıldığını söyleyen Yağız, "Bunları kaynatıp erittikten sonra sıcak hali ile kavanozlara koyuyoruz ve bölgeye gönderiyoruz. Vatandaşlar kendi evlerinde yapmak isterlerse 10 tane aspirine 2 su bardağı zeytinyağı 2 tane de ham saf mum kullanmalı. Renksiz doğal mumlardan olacak. Malzemelerimiz bu kadar, daha sonra ateş üzerinde mumlar eriyene kadar karıştırıyoruz. Mumlar eridikten sonra sıcak bir şekilde kavanozlara döküyoruz. Bu yanık kremi sürüldüğünde derin bir yanık olsa bile su toplamıyor. Hemen deri kendisini topluyor. Acı zaten olmuyor. İçerisinde ağrı kesici hapımız olduğu için çok faydasını görebiliriz. Ben çok kişiye yaptım verdim. Çok yanığı olan birisine de verdim. Aradı ve bana teşekkür etti. Kime verdiysem kime ulaştırdıysam herkes faydasını görmüş. Ben de orada yanan hayvanlar için veya insanlarımız için böyle bir şey yapmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

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Hayalet şehre döndü: Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi
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Dün akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar bir yandan yangının devam ettiği diğer yandan da tahliyelerin sürdüğü Kemerköy Termik Santrali bölgesine girişler yasaklandı. Jandarma tarafından geniş güvenlik önlemi alınan bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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Dün gece boşaltılan Termik Santral ve çevresindeki acı tablo gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Alevlerin termik santrale sıçramasından sonra bölgeye çok sayıda itfaiye ve iş makinası sevk edilmişti.
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Söndürme çalışmalarında görev yapan ve daha hızlı hareket ve manevra kabiliyeti olan TOMA’lar da santral bölgesinde görev almıştı. Sabah gün aydınlandığında bölgede görev yapan TOMA’lardan birinin alevler arasında kalarak tamamen yandığı görüldü.
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TOMA’yı kullanan polislerin durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, yangın sonucu yeşilden siyaha dönen bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi
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Muğla'da 8 gündür devam eden orman yangınlarında alevlerin Kemerköy Termik Santrale ulaşması ile korkulu anlar yaşandı. Dün gece boşaltılan bölge adeta hayalet şehre dönerken, olayın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı.


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