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Kendi listesiyle yarışacak

Cumhur İttifakı'na davet edilen Yeniden Refah Partisi ittifaka dahil olup olmamayı değerlendiriyor. Parti içinde görüş ayrılıkları yaşanırken, “Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhur İttifakı’nın adayını destekleyip milletvekilliği seçiminde kendi logo ve listeleri ile seçime girmek” düşüncesinin ağır bastığı kaydedildi.

Mehmet Güney
04:00 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan.

Yeniden Refah Partisi, davet aldığı Cumhur İttifakı’na dahil olup olmamayı değerlendiriyor. İstişarelerin sürdüğü partinin bugün resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Parti içinde Cumhur İttifakı’na katılımı destekleyen olduğu gibi mesafeli yaklaşanların da olduğu belirtiliyor. Ancak genel görüşün Cumhur İttifakı’na katılmaya yönelik olduğu öğrenildi. Parti içinde, “Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhur İttifakı’nın adayını destekleyip milletvekilliği seçiminde kendi logo ve listeleri ile seçime girmenin” ağır bastığı kaydedildi. Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girip yüzde 7 olan ülke barajını aşmayı hedefleyen Yeniden Refah’ta il bazlı oyların vekil çıkartacak kadar yüksek olduğu düşünülüyor. İllerde seçim barajını kendi oyları ile geçip kendi listesinden vekillerini çıkarma düşünceleri ortaya atıldı.



#Yeniden Refah Partisi
#Fatih Erbakan
#Cumhur İttifakı
1 saat önce
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Kendi listesiyle yarışacak
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