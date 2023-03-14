Kendi listesiyle yarışacak

Yeniden Refah Partisi, davet aldığı Cumhur İttifakı’na dahil olup olmamayı değerlendiriyor. İstişarelerin sürdüğü partinin bugün resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Parti içinde Cumhur İttifakı’na katılımı destekleyen olduğu gibi mesafeli yaklaşanların da olduğu belirtiliyor. Ancak genel görüşün Cumhur İttifakı’na katılmaya yönelik olduğu öğrenildi. Parti içinde, “Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhur İttifakı’nın adayını destekleyip milletvekilliği seçiminde kendi logo ve listeleri ile seçime girmenin” ağır bastığı kaydedildi. Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girip yüzde 7 olan ülke barajını aşmayı hedefleyen Yeniden Refah’ta il bazlı oyların vekil çıkartacak kadar yüksek olduğu düşünülüyor. İllerde seçim barajını kendi oyları ile geçip kendi listesinden vekillerini çıkarma düşünceleri ortaya atıldı.