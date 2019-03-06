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TRABZON

Trabzon haberleri: Bahçede yaktığı ateşe düşerek can verdi

Kendi yaktığı ateşe düşerek feci şekilde hayatını kaybetti

Trabzon'da kendi çay bahçesinde yaktığı çalılıkların üstüne düşen yaşlı adam, yanarak can verdi.

Haber Merkezi DHA
Trabzon'da yaşlı adam bahçede yaktığı ateşe düştü.
DHA
Trabzon'da yaşlı adam bahçede yaktığı ateşe düştü.
Trabzon'da yaşlı adam bahçede yaktığı ateşe düştü.
DHA
Trabzon'da yaşlı adam bahçede yaktığı ateşe düştü.

Trabzon’un Hayrat ilçesinde temizlik yaptığı çay bahçesinde ateşe verdiği çalılıkların üzerine düşen Celal Ersin (76) yanarak, hayatını kaybetti.

YOLDAN GEÇENLER CESEDİ FARK ETTİ

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Dereyurt Mahallesi'nde yaşandı. Temizlik için evinin yakında yer alan çay bahçesine gelen Celal Ersin, kestiği çalı ve yabancı otları toplayıp, ateşe verdi. Ancak kısa süre sonra dengesini kaybedip, yaktığı ateşin üzerine düştü. Yoldan geçenler, alevleri merak edip gelince, yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı.
Yöre sakinleri alevlere müdahale ederken olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin tamamen kontrol altına alınmasının ardından sağlık ekipleri, Celal Ersin'in yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaktığı ateşe düşerek can veren Ersin'in cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul’a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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