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İSTANBUL

Kendi yok dublörü var: İstanbul'da milyonluk arsada pes dedirten dolandırıcılık

Beylikdüzü’nde bulunan bir arsayı İzmir’de satmaya çalışan dolandırıcıların yeni yöntemi görenlere pes dedirtti. Gerçek arsa sahibinin kılığına giren dolandırıcılar, “Eşim çok hasta” diyerek 7 milyon liralık arsayı 700 bin TL’ye satmaya çalıştı. Son anda dolandırıldığının farkına varan Ferdi Dağcı ise durumu polis ekiplerine haber vererek şahsı suçüstü yakalatırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Kendi yok dublörü var: İstanbulda milyonluk arsada pes dedirten dolandırıcılık
İstanbul'da milyonluk arsada pes dedirten dolandırıcılık.

Beylikdüzü’nde bulunan bir arsayı İzmir’de satmaya çalışan dolandırıcıların yeni yöntemi görenlere pes dedirtti. Gerçek arsa sahibinin kılığına giren dolandırıcılar, “Eşim çok hasta” diyerek 7 milyon liralık arsayı 700 bin TL’ye satmaya çalıştı. Son anda dolandırıldığının farkına varan Ferdi Dağcı ise durumu polis ekiplerine haber vererek şahsı suçüstü yakalatırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"EŞİM ÇOK HASTA YALANI"


İddialara göre, Beylikdüzü Marmara Mahallesi’nde bulunan bir arsının sahibi Metin Ş.’nin kimlik bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, yeni yöntemleri ile görenlere pes dedirtti. İnternette satılık arsa ilanı veren şahıslar, ağına düşürdükleri emlakçı Ferdi Dağcı’yı, resmi evrakları gösterdikten sonra satış işlemleri için İzmir’e çağırdı. Arsa sahibi gibi davranan çete üyesinin, “Eşim çok hasta, onun ameliyat masrafları için arsayı acil satmam gerekli” demesi üzerine şahsa inanan Dağcı, arkadaşları ile birlikte İzmir’e gitti.

OYUN BOZULDU

Dolandırıcının 16 daire imar verilen arsayı almamaları halinde başka bir daireyi aynı fiyata satacağını söylemesi üzerine oyun bozuldu. Bu görüşmenin ardından dolandırılmak üzere olduğunu anlayan Dağcı, durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin şahsı suçüstü yakalamak için yardım istediği Dağcı, ertesi gün satış işlemleri için dolandırıcılarla buluşmak istedi. Devir işlemlerinin yapıldığı sırada polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile şahıs gözaltına alınırken, olayın ardından polis ekipleri, diğer çete üyelerini de yakalamak için çalışma başlattı. Arsa sahibinin kılığına giren dolandırıcı şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği o operasyon anları ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.
"KİMLİK BİLGİLERİNE İNANDIK"


Yaşanan dolandırıcılık olayını anlatan Ferdi Dağcı, “Ofisteki arkadaşlarımız internette bir ilan görmüşler. Fiyatı uygun olunca da bana söylediler. Hemen şahısla iletişim kurduk ve arsanın dayısına ait olduğunu, E-Devlet, kimlik gibi bilgilerini gösterebileceklerini söylediler. Bunun üzerine görüntülü konuştuk ve biz gerçek satıcı olduklarına ikna olduk. Bir an dedim ki ‘Bunlar gerçek satıcı herhalde’. Sonrasında bizi İzmir’e çağırdılar. Sözde arsa sahibinin eşi hasta olduğu için İzmir’den ayrılamadığını ve o sebeple sadece orada işlemleri yapabileceğini söylediler. Bizde tapu verecekleri için görüşmeye gittik. Bir kafede oturduk ve şartları konuşmaya başladık. Bize devir işlemlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden değil sadece noterden verebileceklerini söylediler. Tabi o sırada sadece onunla iletişim halinde değiliz. Bize 3-4 farklı şahıs daha sürekli arıyor. Görüşme sonunda biz bayağı adama inanmaya başladık ama son anda bir açık verdi. Bize o şahıs, ‘Eğer siz arsamı almazsanız yakın bir muhitte bulunan daireme alıcı var. Onu satacağım’ dedi. Bize dairenin fiyatını söylediğinde adamların dolandırıcı olduğunu anladık. Çünkü bize satmak istediği arsaya 16 dairelik imar çıkıyordu ama bir daire parasına satmak istedi. Bizde vatandaşın yanından ayrıldıktan sonra emniyete gittik ve polis arkadaşlara durumu anlattık” dedi.

VATANDAŞLAR DİKKATLİ OLSUN


Tüm vatandaşları ve meslektaşlarını dikkatli olması konusunda uyaran Ferdi Dağcı, “Durumu anlattıktan sonra emniyetteki arkadaşlar hemen üstlerine bilgi verdiler ve suçüstü yapmak için bizden yardım istediler. Bizde yardım etmek maksadı ile dolandırıcılar arayarak ertesi gün için sözleştik. Noterde buluştuk ve işlemlerin yapıldığı sırada polis ekiplerine haber vererek gerçek arsa sahibinin kılığına giren şahsı yakalattık. Daha sonradan da şahsın tutuklandığını öğrendik. Olaydan sonra bizimle iletişime geçen diğer şahısları aradık ama telefonları kapalıydı. Bir diğer önemli olay ise gerçek arsa sahibini bulamadık. Polis ekipleri de ulaşmaya çalıştı ama bir sonuca ulaşamadı. Adama ne olduğunu bilmiyoruz belki yurt dışında veya başına bir şey geldi ama bir an önce ulaşılması lazım. Çünkü üzerine 100 milyon TL civarında taşınmaz mülk kayıtlı ve dolandırıcılar hala dışarıda. Şahıs arsa sahibinin kılığına bir dublör gibi girdiği için bizi bile kandırdı. Biz emlak işi yapıyoruz, biz bile inandıysak normal vatandaş her türlü inanır. Şahıslar bize 7 milyon liralık arsayı 700 bin TL’ye satacaklardı. Lütfen vatandaşlar ve emlakçı arkadaşlar çok dikkatli olsun” diye konuştu.

Türk bilim insanlarından kafeinsiz Türk kahvesi: Hastalıklara da iyi geliyor
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GAÜN Fitoterapi ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü de olan Prof. Dr. Şekeroğlu, bitkisel kahve ve bitkilerin geri dönüşümü üzerine yürüttüğü araştırma kapsamında günlük yaşamda çokça tüketilen zeytin üzerine çalışma başlattı.
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Bu çerçevede laboratuvar ve akademik incelemelerin ardından zeytin çekirdeğinin hem geri dönüşümünü sağlamak hem de barındırdığı bitkisel minarelerin tüketilmesi için kahve üreten Şekeroğlu, <br>kutsal kitaplarda geçen zeytinin doğduğu, dünyaya dağıldığı bir coğrafyada yaşadıklarını söyledi.
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Zeytinin bütün kısımlarının kullanıldığını fakat çekirdeğinin çöpe atılması veya yakılmasından yola çıkarak çalışma yürüttüklerini ifade eden Şekeroğlu, \"Son yıllarda zeytin yağının yanı sıra yaprağı, çiçeğinin birçok şifalı yönleri ortaya çıkıyor.
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Zeytin aslında çekirdeği içerisinde tohumunu barındıran ve tohumda fitokimyasal bulunduran oldukça önemli üründür. Zeytin çekirdeği 'yutulsun mu, yutulmasın mı?' tartışması sürerken, insanların hizmetine sunmak için kahve yapalım diye yola çıktık.\" dedi.
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Zeytin çekirdeği aynı zamanda kafeinsiz kahvedir\"<br><br>Şekeroğlu, çekirdeklerini bütün olarak zeytinden ayırıp çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra kavurarak Türk kahvesi şeklinde öğüttüklerini dile getirdi.
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Zeytin çekirdeğinin şifalı olmasına rağmen oldukça acı tadı olduğuna işaret eden Şekeroğlu, şunları kaydetti:<br><br>
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\"Bu acılığı yardımcı maddelerle melengiç ve tarçın gibi belli ürünlerden katarak ortadan kaldırdık. Yüzde 70 zeytin çekirdeğinden oluşan, hem sağlıklı hem de damak tadına hitap eden kahve üretmiş olduk.
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Zeytin çekirdeği aynı zamanda kafeinsiz kahvedir. Kafeine duyarlı kişiler, normal Türk kahvesini ve diğer kahveleri tüketemiyor.
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Kahve bir kültürdür. Menengiç kahvesine bir kardeş geliyor. Gaziantep'e gelenler artık zeytin çekirdeği kahvesini de isteyecektir.\"
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Zeytin çekirdeği kahvesinin laboratuvar çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Şekeroğlu, \"Daha sonra hücre kültürleri, hayvan deneyleri ve faz çalışmalarına doğru çalışmalarımız devam ediyor.
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Besin değerlerini ortaya koyuyoruz ve özellikle gastrit, reflü, ülser, bağırsak rahatsızlıklarının tedavisinde zeytin çekirdeğinin kahvesinin oldukça etkisinin olacağını düşünüyoruz.
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Bu bilgileri GAÜN hastanesiyle yapacağımız çalışmalarla ortaya koymuş olacağız.\" sözlerine yer verdi.
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Türk bilim insanlarından kafeinsiz Türk kahvesi: Hastalıklara da iyi geliyor
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Türk kahvaltı ve yemek kültüründe önemli yere sahip zeytinin çekirdeğinden bitkisel ve kafeinsiz kahve üretti.

Twitter Elon Musk'ın satın alma teklifine sıcak bakıyor
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Dünyanın en büyük satışlarından birinin gerçekleşmesine kısa bir zaman kaldı. Twitter yönetiminin, milyarder iş insanı Elon Musk'a şirketin satılması için görüşmelere başladığı iddia edildi.
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TWITTER SATILDI MI?<br><br>Wall Street Journal'ın iddiasına göre satın Alma anlaşmasının bu hafta yapılabileceği öne sürüldü.
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TWITTER YÖNETİMİ SICAK BAKMAYA BAŞLADI<br><br>Geçtiğimiz haftalarda 43 milyar Dolar teklif eden Musk'a kapıları kapatan Twitter yönetiminin tavrı değişti.<br>
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Elon Musk'ın piyasadan hisse toplayarak şirketi ele geçirme planlarını her an devreye alma ihtimaline karşılık olarak Twitter yönetimi satışa sıcak bakmaya başladı.
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HAFTA SONU BULUŞTULAR<br><br>Elon Musk ve Twitter yönetimi satışa dair teklifi değerlendirmek için hafta sonu bir araya geldi.
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Masada bazı konuların bulunduğu ve zorlu olan maddeler nedeniyle anlaşmanın garanti olmadığı da belirtildi.
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TWITTER'I ÇOK İYİ KULLANIYOR<br><br>İş insanı Elon Musk, Twitter üzerinden birçok paylaşımda bulunuyor. Kripto paralara olan merakını Twitter üzerinden de belli eden Musk, Dogecoin'e ilişkin manipülatif açıklamalarda da bulunuyor.
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TWITTER'IN LOGOSU DEĞİŞEBİLİR<br><br>İş insanı Elon Musk, Twitter üzerinden birçok paylaşımda bulunuyor.
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Kripto paralara olan merakını Twitter üzerinden de belli eden Musk, Dogecoin'e ilişkin manipülatif açıklamalarda da bulunuyor. Satışın olması halinde Twitter'ın logosunun Dogecoin logosuna benzer bir hal alması da beklentiler içinde.
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Ayrıca Twitter'ı satın alması halinde tweetlere düzenleme yapılabileceğine dair değişikliği de gerçekleştirmesi bekleniyor.
Twitter Elon Musk'ın satın alma teklifine sıcak bakıyor
Dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ı satın almak isteyen milyarder iş insanı Elon Musk hedefine oldukça yaklaştı. Twitter idaresi ile Elon Musk satın alma için görüşmelere başladı.

Sokak köpeklerinin saldırısıyla ölümden dönen kız çocuğunun babası isyan etti: Bir çocuğun canı bu kadar kıymetsiz mi?
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Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gün Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesinde meydana geldi. Evinin bulunduğu site önünde oynayan 9 yaşındaki Belinay Özbek, mahallerinin sokakta beslediği başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaklaşık 7 köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu, vücudunun 12 yerinden ısırılırken, çevredekilerin müdahalesi ile parçalanmaktan güçlükle kurtuldu. Çağrılan ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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Özbek’in Kangal Köpeği Yetiştiricisi olan babası İsmail Özbek yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının sokaklarda beslenip başıboş bırakılmasını eleştirerek, “Kızım bu gün sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bunun sorumluları hayvan severler derneği neredesiniz? Belediye olarak görevinizin başında olmalısınız. Bu sürekli devam eden bir olay, çocukların bu olaylardan zarar görmesine artık mani olunması gerekiyor. Birilerinin bu olayı anlaması için illaki köpekler tarafından çocuklarının ısırılması mı gerekiyor. Bir de bu köpeklerin çoğu sahipli köpekler. Bakamayacağınız köpeği neden alıyorsunuz, aldıysanız neden çözüp bırakıyorsunuz? Herkes bunun hesabını verecek, sonuna kadar ne gerekiyorsa yapacağım. Yeter artık, bu kaçıncı olay bir çocuğun canı bu kadar mı kıymetsiz” dedi.
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Problemin köpeklerde değil köpek sahiplerinde olduğunu söyleyen Özbek, “Bizim buradaki şikayetimizin en büyük konusu köpekler değil, onların sahipleri. Bakamayacağınız bir köpeği niye alıyorsunuz. Benim de köpek çiftliğimde 100 tane köpeğim var, neden kimseyi ısırmıyorlar? Çünkü almışsam bakmakla yükümlüyüm. Kapına götürdüğün bir köpeği bırakıyorsun, illa ki kendi çocuğunu ısırdığı zaman mı bağlaman gerekiyor. Köpekler için değil özellikle sahipleri için gereken ne varsa yapacağım. Köpekler de cezasını çekecek ama onlara o komutu veren o şekilde yetiştiren insanlar da çekecek” şeklinde konuştu.
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Sokak köpeklerinin saldırısıyla ölümden dönen kız çocuğunun babası isyan etti: Bir çocuğun canı bu kadar kıymetsiz mi?
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ölümden dönen 9 yaşındaki çocuğun babası yetkililere seslenerek, “Birilerinin bu olayı anlaması için illaki köpekler tarafından çocuklarının ısırılması mı gerekiyor” diye sordu.

Türkiye’nin en yeni ilçesi olacak: Altyapı çalışmalarında sona gelindi
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Temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Artvin’deki Yusufeli Barajında son hazırlıklar yapılıyor. Su tutma işlemiyle birlikte sular altında kalacak olan ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalarda sona gelindi.<br>
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Mevcut ilçenin hemen üst kısmındaki bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde üç ayrı bölgede 2015 yılında başlayan Yusufeli yeni yerleşim yeri altyapı çalışmaları tamamlanırken, 24 milyon metreküp kazı, 11 milyon metreküp dolgu yapılarak 153 hektar alan elde edildi.
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Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve beraberindeki Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Yusufeli Beledi Başkanı Eyüp Aytekin ve DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokolak yeni yerleşim yerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.
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Bölge halkından Hüseyin Çakaloğlu beklentilerimiz oldukça yüksek olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Beklentilerimizin bir kısmı karşılandı bir kısmı karşılanmak üzere. Devletimiz çok büyük ve güzel bir ilçe yaptı. İnşallah yakın zamanda taşınmayı planlıyorlar. Fakat yukarıdaki işlemlerin tamamı bittikten sonra taşınsak iyi olur. Çünkü eksiklerimiz var, çevre düzenlemeleri tam oturmuş değil. Fazla acele etmeden her şey bittikten sonra güzel bir şekilde burada hiç kimseyi bırakmadan gerek esnaf gerek vatandaş ihtiyaçlarını karşılamış olarak taşınırsak daha iyi olur. Kimsenin mağdur olmadan yeni ilçemize tanışacağımı umut ediyorum\".
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İlçede esnaflık yapan Hasan Kaçmaz ise “Eksiklerimiz var. Binalar yapınan işlemler çok güzel fakat özellikle esnafa yönelik eksikler var. Sıralamalarda sorun var. Bu sorunlar giderilmesi gerek” dedi.<br>Doğma büyüme Yusufeli’nde yaşayan Mustafa Kılıçlıoğlu, “Söylenecek çok şey var. Zor bir süreçten geçiyoruz. 10 yıldır toz duman oldu ilçe. Alt yapılar, üst yapılar, viyadükler, tüneller halkımız eziyet çekti. Sonuna geldik. Yeni yerleşim yerinde her şeyin tam bitmiş halde taşınmak istiyoruz. Evi fiyatlarımızda İnşallah uygun olur” ifadelerini kullandı.
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150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7’nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar Mevkii’nde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Yeni yerleşim alanına bin 638 konut inşa edilecek, bin 600 yetişmiş ağaç, 16 bin adet çalı türü peyzaj bitkisi ekilecek. Bölgede, 100 dönümlük alan tarımsal alan olacak. Yeni yerleşim yeri inşaatlarının sürdüğü ilçede 2’nci bölgede ise kaymakamlık, kamu binaları ve merkez cami yapımı sürüyor. Bu bölgede toplam 238 iş yeri inşa edilecek. Yeni yerleşim yeri için başlatılan alt yapı çalışmalarında sona gelindi. 1950 yılında son yerleşim yerinde kurulun Yusufeli ilçe merkezi inşaatların tamamlanmasının ardından taşınma ilçemi başlayacak.
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Türkiye’nin en yeni ilçesi olacak: Altyapı çalışmalarında sona gelindi
Artvin'de Çoruh nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı suları altında kalacak olan ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalar sürüyor. 2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye'nin en büyük iskan projesinde taşınma işlemi aylar sürecek.


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