Kendilerini kamu görevlileri olarak tanıtıp Almanları dolandıran çetenin 12 üyesi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Mersin Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uluslararası dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kimliklerini saptadığı şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, çetenin kurduğu çağrı merkezi üzerinden telefonla arama yapıp, kendilerini 'kamu görevlisi' diye tanıtarak haklarında çeşitli konularda davalar açılacağını söylediği Alman vatandaşlarını dolandırdıklarını tespit etti. Suç işleme amacıyla örgüt kurduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için Mersin merkezli İstanbul, İzmir, Antalya, Denizli ve Trabzon'da 1 Ekim'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında suç örgütü lideri ve üst düzey yöneticilerinden H.Ç., A.Y. ve M.Ç. dahil 31 şüpheli, gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 51 adet fişek, 500 bin TL, 800 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyası, 11 adet kol saati, 21 adet laptop bilgisayar, 47 adet çeşitli markalarda cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edilen gelirle sahip olunan yaklaşık değeri 500 milyon TL olan 100 adet taşınmaz tapusuna ve 26 adet lüks araca el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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12 TUTUKLAMA

Şüphelilerden 8 şüpheli savcılıkça serbest bırakılırken, nöbetçi hakim karşısına çıkan 12 şüpheli tutuklandı. 1 şüpheliye ev hapsi verilirken, 10 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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