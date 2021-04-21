Kendisine şiddet uygulayan eşini bıçaklayarak öldüren kadına 17 yıl 6 ay hapis cezası

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gülşen Bilgi ile avukatı katıldı. Duruşmada, hayatını kaybeden Vedat Bilgi'nin aile yakınları ile avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Gülşen Bilgi, olanlardan dolayı çok pişman olduğunu belirterek,"O gün orada ben de ölebilirdim. Tefeciler, alacaklılar kapıya geliyordu. Çocuklarımla elektriksiz, muhtaç kaldık. Eşimin ailesi neredeydi? Olayda kasıt yoktur. Çocuklarım boynu bükük beni bekliyor. Tahliye olmazsam küçük kızımı yanıma alacağım. Onunla beraber cezamı çekeceğim. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık Bilgi'nin avukatı Ümit Karaşal ise müvekkilinin 15 yılı aşkın bir süre eşinin şiddet ve kötü muamelesine maruz kaldığını öne sürerek, "Ayıplanmamak ve sosyal çevreden dışlanmamak için boşanma yoluna başvuramamıştır. Müvekkilimin öldürme kastı ile hareket etmediği açıktır. Maktulü birden çok darbe ile öldürme imkanı varken bunu yapmayıp yaraya tampon uygulamıştır. Müvekkilin 3 çocuğu vardır. Müvekkilin ve ailesinin mağduriyeti nazara alınarak tahliyesine karar verilsin." diye konuştu.

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Şikayetçi Burak Bilgi ise, "Sanık ağabeyimi öldürerek ailemizi parçalamış oldu. Bundan birkaç ay önce de bıçaklamıştı. Raporda buna ilişkin izlerin olduğu da tespit edilmiştir. Sanık cezalandırılsın." ifadelerini kullandı.

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"Haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi yapıldı

Karar verileceği belirtilerek, son sözü sorulan sanık Gülşen Bilgi, "Çocuklarım, hem annesiz hem de babasız kaldılar. Bilerek, isteyerek bir şey yapmadım. Kavga sırasında kendimi korumaya çalıştım. Pişmanım." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Gülşen Bilgi'yi "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemini "haksız tahrik" altında işlediği gerekçesiyle cezayı 21 yıla indiren mahkeme heyeti, sanığın duruşmadaki iyi halini de dikkate alarak 17 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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Heyet, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığın, cezasının infazı tamamlanana kadar kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerinden de yoksun bırakılmasına hükmetti.

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İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Vedat Bilgi ile Gülşen Bilgi'nin 2006 yılında evlendikleri ve çiftin 3 kız çocukları olduğu anlatılmıştı.

Taraflar arasında son 2 yıldır yaşanan şiddetli anlaşmazlık nedeniyle Vedat Bilgi'nin evden ayrılarak başka adreste yaşamaya başladığı kaydedilen iddianamede, Bilgi'nin ara sıra eşi ve çocuklarının bulunduğu eve geldiği, bu geliş gidişler sırasında da taraflar arasında yine tartışmalar yaşandığı kaydedilmişti.

İddianamede, Gülşen Bilgi'nin evlere temizlik işine giderek, bazen de günübirlik bulaşıkçılık ve garsonluk işlerinde çalışarak geçimini sağladığı, Vedat Bilgi'nin ise her gelişinde sanığa baskı kurarak, zorla para aldığı anlatılmıştı.

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Tanık beyanlarına göre, Vedat Bilgi'nin eşine fizyolojik ve psikolojik baskılar uyguladığı kaydedilen iddianamede, eşine sürekli olarak "güzel değilsin" kelimesini söylediği, fiziki olarak şiddet uyguladığı, bazı seferler ormana götürerek eşine "Seni keseceğim, seni öldüreceğim" gibi tehdit ve hakaretlerde bulunduğu kaydedilmişti.

İddianamede, olay günü tarafların arasında yaşanan tartışma neticesinde sanık Gülşen Bilgi'nin, Vedat Bilgi'yi bıçaklayarak öldürdüğü belirtilerek, "haksız tahrik altında eşi kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.