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Gündem Kendisini çatıdan indirmek isteyen polise Belki Covidsin gelme diye bağırdı
İZMİR

Kendisini çatıdan indirmek isteyen polise: ’Belki Covid’sin gelme’ diye bağırdı

İzmir’in Bornova ilçesinde 1 Mayıs’ı bahane ederek izinsiz gösteri yapmak isteyen ve bir trafonun çatısına çıkan 2 kişi, polis ekipleri tarafından aşağı indirilerek gözaltına alındı. Göstericilerden birisinin kendisini aşağı indirmek isteyen polise ’Belki Covid’sin, yaklaşma bana’ diye bağırması dikkat çekti.

Haber Merkezi İHA
Kendisini çatıdan indirmek isteyen polise: ’Belki Covid’sin gelme’ diye bağırdı
2 kişilik grup burada slogan atıp, konuşma yaparken, polis ekipleri göstericileri aşağıya indirmek için uyarılarda bulundu.

İzmir’de sabah saatlerinden bu yana izinsiz 1 Mayıs gösterisi yapmak isteyen gruplara, polis müdahale etmeyi sürdürüyor. Sabah saatlerinde Konak Meydanı’nda 3, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde 7, Buca Şirinyer’de 8 kişi gözaltına alındı.

  • Bornova ilçesinde bulunan Küçükpark’ta bir trafonun çatısına da 2 kişi çıkarak pankart açtı. 2 kişilik grup burada slogan atıp, konuşma yaparken, polis ekipleri göstericileri aşağıya indirmek için uyarılarda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıya çıkıp gösteri yapan 2 kişiye çevredeki bazı vatandaşların da alkışlarla destek vermesi dikkat çekti.

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Polise ’Belki Covid’lisin, bana yaklaşma’ dedi

Bu esnada göstericiler, polisin tüm uyarılarına rağmen aşağı inmeyerek eylemlerini sürdürdü. Bunun üzerine müdahale etmek için çatıya tırmanan polise, çatıdaki gösterici ’Belki Covid’lisin, bana yaklaşma’ dedi. Çatıya tırmanmak isteyen polisi engellediği de görülen şüpheliler, daha sonra polis ekipleri tarafından aşağı indirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Toplam 20 gözaltı

İzmir’de izinsiz 1 Mayıs kutlaması yapmak isteyen toplam 20 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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