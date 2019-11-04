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MANİSA

Manisa haberleri: Kendisini döven eşini ısırıp saksı fırlatınca başına gelmeyen kalmadı

Kendisini döven eşini ısırıp saksı fırlatınca başına gelmeyen kalmadı: Kendimi korumak isterken mağdur oldum

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Sevgi Ç. (34), kendisine şiddet uygulayan eşini 'ısırdığı' için 3 bin lira, 3 yıl sonra da 'saksı fırlattığı' için 2 bin lira para cezasına çarptırıldı. Mahkemenin fırlattığı saksıyı silah kabul ettiği Sevgi Ç., "Tek yaptığım kendimi savunmak ama bunun bedelini ağır bir şekilde ödüyorum. Sabıkalı olduğum için iş bulamıyorum. Kendimi korumak isterken mağdur oldum" dedi. 1 çocuk annesi, kendisine karşı işlediği 'silahlı tehdit, basit yaralama ve mala zarar verme' suçlarından halen cezaevinde olan eski eşinin, dışarı çıktıktan sonra kendisini öldürmesinden korktuğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Sevgi Ç., cezaevinde olan eski eşinin, dışarı çıktıktan sonra kendisini öldürmesinden korkuyor.
Sevgi Ç., cezaevinde olan eski eşinin, dışarı çıktıktan sonra kendisini öldürmesinden korkuyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakımda hasta bakıcı olarak çalışan Sevgi Ç., 2012 yılında, muavinlik yapan hasta yakını Osman T. (32) ile tanıştı. İkili, 2013 yılında evlendi. Farklı zamanlarda işlerinden ayrılan çift, Alaşehir'e taşındı. Evliliklerinin 2'nci yılında hamile kalan Sevgi Ç., kız çocuğu dünyaya getirdi. Ardından da işsiz olan Osman T., eşine şiddet uygulamaya başladı. Gördüğü şiddet nedeniyle pek çok kez polise şikayetçi olan Sevgi Ç., Alaşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. 2014 yılının Mart ayında, boşanma davası sürerken, Osman T. parası olmadığı için evdeki eşyaları sattı. Duruma tepki gösteren Sevgi Ç., çıkan kavgda eşinin kolunu ısırdı.

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Ardından da kaçıp, komşularına sığındı. Osman T., şikayetçi oldu. Sevgi Ç. hakkında Alaşehir 2'nci Ceza Mahkemesi'nde 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında Sevgi Ç., 180 gün hapis cezası verildi. Mahkeme genç kadının cezasını, sabıkasız oluşunu dikkate alıp, 3 bin TL'ye indirip, 5 yıl süreyle erteledi.

Osman T.

Saksı silah kabul edildi 2 bin lira ceza kesildi

Ancak 2017 yılının Temmuz ayında eski koca, Sevgi Ç.'yi yeni evinin bulunduğu apartmanda ölümle tehdit edip, dövdü. Sevgi Ç., kendisine tabanca doğrultan eşine saksı fırlattı. Saksı, Osman T'nin sol koluna isabet etti. Sevgi Ç., Alaşehir Devlet Hastanesi'nden darp raporu alıp, şikayetçi oldu. Polisin ifadesine başvurduğu Osman T. de kendisine saksı fırlattığını belirtip, şikayetçi oldu.

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Alaşehir 2. Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında, 'silahlı tehdit, basit yaralama ve mala zarar verme' suçlarından Osman T., 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Sevgi Ç.'ye de saksıyı silah kabul edip, 2 bin lira para cezası verdi.

Aynı yıl çiftin 3 yıl süren boşanma davaları sonuçlandı. Çifti şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşandı.

'Kendimi korumak isterken mağdur oldum'

Yaşadıkları nedeniyle mağduriyetinin arttığını ifade eden Sevgi Ç., şunları söyledi:

  • "Osman işsizdi, hiç çalışmadı. Evlendikten sonra kendisinin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu öğrendim. Alkol de kullanıyordu. Alaşehir'e taşınmamızdan sonra bir kafeteryada iş bulup, çalışmaya başladım. 5 aylık hamileyken, aramızda Osman'ın işşiz olması ve maddi sıkıntılar nedeniyle tartışma çıktı. Para istedi. Olmadığını söyledim. Kavgada kolunu ısırdığım için 3 bin lira para cezası verildi. Kendimi ve karnımdaki bebeğimi korumak istemiştim. Ayrı yaşamaya başladık. Kızım doğduktan sonra da kavgalarımız bitmedi.
  • Barışmak, tekrar birlikte olmak istiyordu. Oturduğum apartmanın kapısını kırıp, içeri girdi. Merdivenlerde tekme, tokat beni dövdü. Kızımı götürmek isteyince gözüm döndü. Elime geçen saksıyı fırlattım. Dava açıldı. Mahkeme saksıyı silah kabul etti ve 2 bin lira para cezası verdi. Erteleme süresinde suç işlemiş olduğum için ilk aldığım 3 bin lira para cezasının infazı da yandı. Aldığım iki ceza nedeniyle sabıka kaydım var, iş bulamıyorum. Mağdurum. Tek yaptığım kendimi savunmak ama bunun bedelini ağır ödüyorum."

'Belki çıkınca beni öldürecek'

Sevgi Ç., "Evim kira. Çalışamadığım için ne kiramı ne de davalardan verilen toplam 5 bin lira para cezasını ödeyebiliyorum. Yakınlarımın desteği ile bir süre ev kiramı ödedim. Ancak onların da maddi durumu iyi olmadığı için artık destek olamıyorlar" dedi.

Eşinin 2 yıldır cezaevinden olduğunu, çıktıktan sonra kendisini öldürmesinden korktuğunu ifade eden Sevgi Ç., "Belki çıkınca beni öldürecek. Çok korkuyorum. O içeride ben de dışarıda cezamı çekiyorum" diye konuştu.

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