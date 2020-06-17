Kendisini eve almayan halasını başından vurdu Kendisini eve almayan halasını başından vurdu Konya'da, Haydar G. (19) husumetli olduğu halası Döndü Gülağacı'nı (47) kendisini eve almadığı gerekçesiyle tüfekle ateş açarak başından vurdu. Evinin penceresinden dışarı bakarken vurulan hala, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan yeğen ise aranıyor.

Haber Merkezi 17 Haziran 2020, 17:28 DHA