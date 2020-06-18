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ZONGULDAK

Kendisini öldürmeye gelen ağabeyini vurdu 18 yıl ceza aldı

Zonguldak'ta geçtiğimiz yıl aralarında husumet bulunan kardeşini vurmaya gelen ve yaşadığı eve ateş açan ağabey, kardeşinin karşılık vermesi sonucu av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Haber Merkezi İHA
Ağabeyini öldüren G.Y.’ye 18 yıl hapis cezası.
Ağabeyini öldüren G.Y.’ye 18 yıl hapis cezası.

Zonguldak’ta Kdz. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında ağabeyini öldüren G.Y.’ye 18 yıl hapis cezası verildi. Olay, geçtiğimiz 13 Mayıs’ta Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdağ köyünde yaşandı.

'SENİ ÖLDÜRMEYE GELDİM'

  • Ağabeyi Volkan Yamak ile aralarındaki husumet nedeniyle İstanbul’a çalışmaya giden Gökhan Yamak, tarlasındaki fındıkları toplamak için Alaplı ilçesindeki baba ocağına geldi. İddiaya göre, Volkan Yamak alkollü şekilde kendisinin de ikamet ettiği evin önüne araçla gelerek üst kattaki kardeşinin ikametine ateş etmeye başladı. Ağabeyinin kendisine ateş açması ve küfür edip “Seni öldürmeye geldim” demesi üzerine av tüfeğini, alıp balkona çıkan Gökhan Yaman, bir el ateş etti. Yaralanan ağabeyinin ölüm tehditlerine devam etmesi ve daha önceden sürekli kendisini ölümle tehdit etmesi üzerine yanında bulunan tabanca ile 2-3 el daha ateş etti. Volkan Yamak olayda hayatını kaybederken, Gökhan Yamak ise silahıyla birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu.

Hakkında üst soya karşı kasten adam öldürme suçlamasıyla dava açılan ve müebbet hapis cezasıyla yargılanan Gökhan Yamak için Kdz. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması gerçekleştirildi. Olayla ilgili olarak ifadesi alınan İsa Ş. öldürülen dayısı Volkan Yamak’ın kardeşi Gökhan Yamak’a öldürme amaçlı pusu kurduğunu ve kendisini sürekli öldüreceğinden bahsettiğini, silahı da kendisinden aldığını söyledi. İsa Ş. ayrıca dayısı Volkan Yamak ile olay gecesi birlikte alkol aldıklarını, ayrıldıktan 40 dakika sonra duyduğu silah sesleri üzerine olay yerine gittiğini söyledi.

18 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Ağabeyini öldürmekle suçlanan sanık ise ifadesinde ağabeyinin kendisini öldürmeye geldiğini, kendisi ve ailesine zarar gelmemesi için karşılık verdiğini, ağabeyini öldürmediği takdirde onun kendisini öldüreceğini bildiği için cinayeti işlediğini söyledi. Mahkeme heyeti Gökhan Yamak hakkında verdiği 22 yıl hapis cezasını takdir hakkını kullanarak 18 yıl 4 aya indirdi.

Gökhan Yamak’ın kayınbiraderi Birol Toraman, davaya ilişkin yapılan ve gerçeği yansıtmayan haberler hakkında hukuki işlem başlatacaklarını ifade etti.

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