Mersin haberleri: Kendisini polis olarak tanıtıp ev arkadaşlarını dolandırdı Kendisini polis olarak tanıtıp ev arkadaşlarını dolandırdı Mersin'de kendisini polis olarak tanıttığı ev arkadaşlarını 4 bin 156 lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi 07 Eylül 2019, 12:15 Son Güncelleme: 07 Eylül 2019, 12:26 AA