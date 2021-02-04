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​Kenti savaş alanına çevirdiler: 2 tüfek, 8 demir levye, 53 sopa ele geçirildi​ - Şanlıurfa haber

Kenti savaş alanına çevirdiler: 2 tüfek, 8 demir levye, 53 sopa ele geçirildi

Şanlıurfa'da kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli iki aile, 2 gün içerisinde 3 kez kavga etti. Kenti savaş alanına çeviren iki aileden 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ise 2 tüfek, 8 demir levye, 53 sopa ele geçirildi. 10 kişinin yaralandığı kavgaların ardından gözaltına alınan ve emniyetteki sorgulaması tamamlanan şüphelilerden 32'si ise serbest bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Birbiriyle akraba olan iki aile fertleri arasında, 2 yıl önce Mehmet G.'nin Emine G.'yi kaçırması nedeniyle husumet başladı. Aradan geçen süre içerisinde zaman zaman kavga eden aile fertleri, 2 Şubat günü kentin simgesi olan Balıklıgöl'de karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Onlarca kişinin birbiriyle kavga ettiği olayda 2 kişi yaralandı, taraflara ait bazı araçlar hasar gördü.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırılan olayın ardından ayrılan iki aile fertleri aynı gün akşam saatlerinde bu kez Fuzuli Caddesi’nde karşı karşıya geldi. Yeniden kavgaya tutuşan taraflar, polisin müdahalesinin ardından ayrıldı.

ARAÇLARINI ALMAK İSTERKEN YENİDEN KAVGA ETTİLER

Polisin müdahalesiyle sonlanan kavganın ardından iki ailenin fertleri, dün de bir gün önce yaptıkları kavgada hasar gören ve çekici ile yediemin otoparkına çekilen araçlarını almak için Paşabağı Mahallesi'ne gitti. Güvenlik Şube Müdürlüğü yakınlarındaki otoparkta karşılaşan taraflar yeniden kavga etmeye başladı. Onlarca kişi birbirlerine tüfek, sopa ve taşlarla saldırmaya başladı. Şubeden çıkan polislerin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada 40 kişi gözaltına alındı, yaralanan 10 kişi ise ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi edildi.

ÜZERLERİNDEN TÜFEK SOPA VE LEVYE ÇIKTI

İki gün içerisinde 3 kez birbiriyle kavga eden husumetli aile fertlerinden gözaltına alınan 40 kişinin üzerlerinde yapılan aramalarda ise polislerce, 2 pompalı tüfek, 8 demir levye, 53 sopa bulundu. Emniyette sorgulanan şüphelilerden 32'si ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Sorgusu süren 8 şüphelinin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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