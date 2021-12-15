Gündem Kentsel dönüşümün ortasında kalmıştı İşin aslı ortaya çıktı Kilisenin sahiplerinden Bu eseri birlikte kurtaralım çağrısı
ERZURUM

Kentsel dönüşümün ortasında kalmıştı! İşin aslı ortaya çıktı: Kilisenin sahiplerinden 'Bu eseri birlikte kurtaralım' çağrısı

Erzurum'da Ermeniler tarafından 1790 yılında inşa edilen Surp Minas Kilisesi'nin restorasyonuna izin verilmediği yolundaki habere, iddianın yöneltildiği taraftan cevap geldi. Almanya'da yaşayan Türk sahibinin restorasyona ve yer değişikliğine izin vermemesinden dolayı kilisenin harabe bir şekilde Gezköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tam ortasında kaldığı, binaya kimsenin dokunamadığı iddiasının doğru olmadığı belirtildi. Konuyla yakından ilgilenen Avukat Özge Haksal, “Kültür Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aziziye Belediyesi… Gelin el ele verelim; kazılmadık santimi kalmamış, madde bağımlılarının uğrak yeri halindeki bu eseri birlikte kurtaralım” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kentsel dönüşümün ortasında kalmıştı! İşin aslı ortaya çıktı: Kilisenin sahiplerinden Bu eseri birlikte kurtaralım çağrısı
Surp Minas Kilisesi

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Saltuklu Mahallesi’nde 1790 yılında Ermeniler tarafından yapılan 231 yıllık Surp Minas Kilisesi, harabe şekilde Aziziye Belediyesi tarafından yapılan Gez Köy Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tam ortasında kalmış, Aziziye Belediyesi tarafından restore edilerek kentsel dönüşüm projesine de ortak edilmek istenen kiliseye en büyük engelin Almanya’da yaşayan Türk sahipleri olduğu iddia edilmişti.

"KİLİSEYE DOKUNDURTMAMA GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Almanya'da yaşayan Türk sahibinin restorasyona ve yer değişikliğine izin vermemesinden dolayı kilisenin harabe bir şekilde Gezköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tam ortasında kaldığı, binaya kimsenin dokunamadığı iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Haberde iddia edildiği gibi müvekkilleri Ahmet Sabri Ergin ve Ceyda Uzgören Ergin’in kiliseye dokundurtmama gibi bir durumun söz konusu olmadığını, temel sorunun ‘kaynak’ olduğunu belirten Avukat Özge Haksal şunları söyledi:

“Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun girişimiyle kilisenin rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerini hazırlatmak üzere çalışmalara başlanmıştı. Ancak projenin yüksek maliyeti nedeniyle ilerleme sağlanamadı. Bu yüzden 2863 sayılı Kanunun 12. maddesi gereğince mal sahipleri, Aziziye Belediyesi’nden katkı payı talep etmişler ve Belediye’ye, iş birliği teklif etmişlerdir. Direnme, engelleme diye bir şey söz konusu değildir. Biz de çok özel mimari unsurları barındıran bu eserin bir an evvel, bu harabe halinden kurtarılarak kültürümüze kazandırılmasını, Erzurum’a yakışır şekle getirilmesini istiyoruz.”

"KAMPANYA YAPALIM"

Kilisenin malikleri arasında Hazine’nin de bulunduğunu vurgulayan Özge Haksal, “Tadilat için çaba içindeyiz. Gerekirse kampanya da başlatabiliriz. Kültür Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aziziye Belediyesi ile el ele verelim; bu tarihi eseri kurtaralım” dedi.

"ERZURUM ÜNİVERSİTESİ'NE DEVREDECEĞİZ"

Haksal, kullanılabilir hale getirildikten sonra, kiliseyi, Erzurum Üniversitesi’ne devretmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Sahibi izin vermedi kimse dokunamıyor: Kentsel dönüşümün tam ortasında kaldı
FOTOĞRAF 5
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Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Saltuklu Mahallesi’nde 1790 yılında Ermeniler tarafından yapılan 231 yıllık Surp Minas Kilisesi, harabe şekilde Aziziye Belediyesi tarafından yapılan Gez Köy Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tam ortasında kaldı. Aziziye Belediyesi tarafından restore edilerek kentsel dönüşüm projesine de ortak edilmek istenen kiliseye en büyük engel ise Almanya’da yaşayan Türk sahibi oldu. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, mal sahibiyle uzun süre görüşse de herhangi bir anlaşmaya varamadı. Kilisenin hiçbir şekilde restore edilmesine ve taşınmasına izin vermeyen mal sahibi, kilisenin olduğu gibi kalmasını istedi.
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ilise kentsel dönüşüm projesine engel teşkil etmese de yıkık ve harabe görüntüsüyle dikkat çekiyor. Öte yandan sahibinin isteği üzerine dokunulmayan kilise definecilerin ve madde bağımlılarının da uğrak yeri haline geldi. Defineciler tarafından kazılmadık yeri kalmayan kiliseye konutların inşaatı sırasında herhangi bir zarar verilmemesi için ise büyük çaba sarf ediliyor. Etrafı korumaya alınan kiliseye zarar verilmemesi için özen gösteriliyor.
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Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kilise sahibiyle görüşmeye devam ettiklerini fakat henüz bir anlaşmaya varamadıklarını ifade ederek, “Kilise sahibiyle halen herhangi bir anlaşmaya varamadık. Anıtlar Kuruluyla koruma altına alınmış, tescilli bir yapı durumunda. Biz de koruma kararı çerçevesinde üzerimize düşeni yapıyoruz. Yapı sahibiyle halen görüşüyoruz ama bir çözüme varamıyoruz. Birinci asli görevimiz burayı korumak. Herhangi bir zarar görmedi, zarar da görmeyecek. Ama böyle kalması da uygun değil. Ben ümit ediyorum bir anlaşmaya varıp oranın restorasyonunu yapacağız” dedi.
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Sahibi izin vermedi kimse dokunamıyor: Kentsel dönüşümün tam ortasında kaldı
Erzurum'da Ermeniler tarafından 1790 yılında inşa edilen Surp Minas Kilisesi, Almanya'da yaşayan Türk sahibinin restorasyonuna ve yer değişikliğine izin vermemesinden dolayı harabe bir şekilde Gezköy kentsel dönüşüm projesinin tam ortasında kaldı. Bin 13 konutun ortasında harabe şekilde kalan kiliseye kimse dokunamıyor.


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Kentsel dönüşümün ortasında kalmıştı! İşin aslı ortaya çıktı: Kilisenin sahiplerinden 'Bu eseri birlikte kurtaralım' çağrısı

Erzurum'da Ermeniler tarafından 1790 yılında inşa edilen Surp Minas Kilisesi'nin restorasyonuna izin verilmediği yolundaki habere, iddianın yöneltildiği taraftan cevap geldi. Almanya'da yaşayan Türk sahibinin restorasyona ve yer değişikliğine izin vermemesinden dolayı kilisenin harabe bir şekilde Gezköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tam ortasında kaldığı, binaya kimsenin dokunamadığı iddiasının doğru olmadığı belirtildi. Konuyla yakından ilgilenen Avukat Özge Haksal, “Kültür Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aziziye Belediyesi… Gelin el ele verelim; kazılmadık santimi kalmamış, madde bağımlılarının uğrak yeri halindeki bu eseri birlikte kurtaralım” dedi.

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