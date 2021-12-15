Kentsel dönüşümün ortasında kalmıştı! İşin aslı ortaya çıktı: Kilisenin sahiplerinden 'Bu eseri birlikte kurtaralım' çağrısı

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Saltuklu Mahallesi’nde 1790 yılında Ermeniler tarafından yapılan 231 yıllık Surp Minas Kilisesi, harabe şekilde Aziziye Belediyesi tarafından yapılan Gez Köy Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tam ortasında kalmış, Aziziye Belediyesi tarafından restore edilerek kentsel dönüşüm projesine de ortak edilmek istenen kiliseye en büyük engelin Almanya’da yaşayan Türk sahipleri olduğu iddia edilmişti.

"KİLİSEYE DOKUNDURTMAMA GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Almanya'da yaşayan Türk sahibinin restorasyona ve yer değişikliğine izin vermemesinden dolayı kilisenin harabe bir şekilde Gezköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tam ortasında kaldığı, binaya kimsenin dokunamadığı iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Haberde iddia edildiği gibi müvekkilleri Ahmet Sabri Ergin ve Ceyda Uzgören Ergin’in kiliseye dokundurtmama gibi bir durumun söz konusu olmadığını, temel sorunun ‘kaynak’ olduğunu belirten Avukat Özge Haksal şunları söyledi:

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“Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun girişimiyle kilisenin rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerini hazırlatmak üzere çalışmalara başlanmıştı. Ancak projenin yüksek maliyeti nedeniyle ilerleme sağlanamadı. Bu yüzden 2863 sayılı Kanunun 12. maddesi gereğince mal sahipleri, Aziziye Belediyesi’nden katkı payı talep etmişler ve Belediye’ye, iş birliği teklif etmişlerdir. Direnme, engelleme diye bir şey söz konusu değildir. Biz de çok özel mimari unsurları barındıran bu eserin bir an evvel, bu harabe halinden kurtarılarak kültürümüze kazandırılmasını, Erzurum’a yakışır şekle getirilmesini istiyoruz.”

"KAMPANYA YAPALIM"

Kilisenin malikleri arasında Hazine’nin de bulunduğunu vurgulayan Özge Haksal, “Tadilat için çaba içindeyiz. Gerekirse kampanya da başlatabiliriz. Kültür Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aziziye Belediyesi ile el ele verelim; bu tarihi eseri kurtaralım” dedi.

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"ERZURUM ÜNİVERSİTESİ'NE DEVREDECEĞİZ"

Haksal, kullanılabilir hale getirildikten sonra, kiliseyi, Erzurum Üniversitesi’ne devretmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.