Kepez’e Antalya’nın en büyük kütüphanesi için ilk kazma

Antalya Kepez Belediyesi’nin 2023 yılına 16 kütüphane projesi kapsamında inşa edeceği kütüphanelerin amiral gemisi olarak nitelendirilen Antalya Kütüphanesi’nin yapımı başladı. Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hemen yanı başındaki 8 bin metre kare alana inşa edilecek, 1 milyon kitap kapasiteli, aynı anda 2 bin kişinin ders çalışabileceği kütüphane için Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilk kazmayı vurdu. İş Makinesinin operatör koltuğuna geçen Başkan Tütüncü, mimari projesiyle de kente estetik bir güzellik kazandıracak kütüphanenin startını verdi.

İKİ BİN KİŞİ KAPASİTELİ OLACAK

Başkan Tütüncü’nün Antalya’nın en büyük kütüphane heyecanına AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, meclis üyeleri ve muhtarlar ortak oldu. Şehri, kütüphanelerle donatmak istediklerini söyleyen Başkan Tütüncü “1 milyon kitap kapasiteli aynı anda 2 bin kişinin ders çalışabileceği Antalya Kütüphanesi için çalışmalara başladık. 8 bin metrekare kapalı alana sahip üniversitenin hemen yanı başına yeni bir kütüphane kazandırarak Akdeniz Üniversitesi öğrencilerini, gençlerimizi ve şehrimizin kitapseverlerini bilgiyle buluşturacağız” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü

16 KÜTÜPHANENİN AMİRAL GEMİSİ

Gençlerin araştırma yapılabilecek bir kütüphaneyi inşa edeceklerini ifade eden Başkan Tütüncü, “Kepez’in genç oranı oldukça yüksek. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi’nin 80 bin öğrencisi var. Öğrencilerin ağırlıklı olarak yaşadığı yerlerin ilk sırasında Kepez ilçesi bulunuyor. Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik, onların ders çalışabileceği, ihtiyaçlarına göre araştırma yapabileceği modern bir kütüphane kazandırıyoruz. Gülveren Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde gerçekleştireceğimiz bu proje ile inşallah bir yıl sonra burada üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün gençlerimize, çocuklarımıza, okurlara, kitap tutkunlarına, sevgili hemşirelerimize hizmet edecek önemli bir kültür sanat tesisi olacak önemli bir okuma öğrenme mekânı olacak” diye konuştu.

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