​Kepez’in Turizme kazandırdığı Lyrboton Kome ilham kaynağı oldu

Zeytinyağının merkezi olarak bilinen ve 2 bin 200 yıllık geçmişe sahip Lyrboton Kome Antik Kenti, 4 yıllık kazı çalışmalarının ardından gün yüzüne çıkartılarak, 2018’de turizme kazandırıldı.

Kepez Belediyesi’nin öncülüğünde, Antalya Müzesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen projeyle, turizme kazandırılan Lyrboton Kome Antik Kenti, klip çekimine ev sahipliği yaptı. TRT Ankara Radyosu Sanatçısı Uğur Önür, Iklık Albümü’ndeki ‘Gara Devem’ türküsünün klip çekimlerini tarihiyle büyük öneme sahip Lyrboton Kome’de yaptı. Develerin yer aldığı klipte, Yörüklerin, uzun ve meşakatli göç yollarındaki en vefalı dostlarından develer ile kurdukları özel bağ müziğe yansıtılmış. Klipte; Antalya ve Isparta’nın ortak yaylalarından Anamas çevresindeki Yörüklerle günümüze kadar taşınmış iki telli yaylı bir çalgı olan Iklık’ın, öğüt veren, yiğitlere güç veren huzur dolu sesi yer alıyor.

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Uğur Önür’ün albümünde ve klip projelerinde; Teke Yöresi Yörüklerinin kendilerine has çalgılarında taşıdıkları büyük kültür mirası olan göç ve yayla ezgilerinden derleyip, hazırladığı 6 eser bulunuyor. Iklık albümünün tüm kliplendirme çalışması Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Biriminin Yürütücülüğünü Doç.Dr. Mustafa Genç’in yaptığı SBG-7468 numaralı “Isparta Kültürel Miraslar” projesi kapsamında gerçekleştirildi.