Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Keşan’da iki otomobil çarpıştı: Bir kişi yaralandı

Keşan’da iki otomobil çarpıştı: Bir kişi yaralandı

18:1510/03/2026, Salı
G: 11/03/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Yaralı, ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı, ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan’dan Malkara istikametine giden G.Y. yönetimindeki 59 EN 090 plakalı otomobil, önünde giden U.U. yönetimindeki 59 AHH 366 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, savrularak demir bariyerlere çarpan 59 EN 090 plakalı otomobilin sürücüsü G.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


#Edirne
#Keşan
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Mart ara tatili bu hafta mı başlıyor? 2026 ara tatil tarihleri