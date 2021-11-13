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İSTANBUL

'Kesik baş' cinayetinin hükümlüsü kadın yakalandı

Esenyurt'ta 2003'te, yol kenarında kafası ve elleri torbanın içinde bulunan Ahmet Can'ın öldürülmesiyle ilgili müebbet hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü Aslı Y. yakalandı.

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Haber Merkezi AA
Kesik baş cinayetinin hükümlüsü kadın yakalandı
Kazım T., cinayet nedeniyle cezaevinde bulunurken, hakkındaki hüküm kesinleşen Aslı Y. firari olarak aranıyordu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hükümlülere yönelik çalışmada "bir suçu gizlemek veya bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Aslı Y. Sultangazi'de gözaltına alındı.

  • Hakkındaki hapis cezası hükmü kesinleşen Aslı Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 2003'te yol kenarında kafası ve elleri bir torbanın içinde bulunan Ahmet Can cinayetiyle ilgili Kazım T. ile yakalanan Aslı Y. bir süre tutuklu yargılandıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kazım T., cinayet nedeniyle cezaevinde bulunurken, hakkındaki hüküm kesinleşen Aslı Y. firari olarak aranıyordu.

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