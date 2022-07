Kesin inançlının cinnet hâli: Bir 15 Temmuz analizi

Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Eric Hoffer, deneme üslubuyla yazdığı Kesin İnançlılar kitabında birey olamayan kesin inançlının bir grubun ya da örgütün kimliğine adanmışlıkla “bir şey” olduğunu hissettiğini anlatır. Dünya çapında ün kazanan bu eser, Nazi Almanya’sı ya da Sovyet Birliği gibi totaliter rejimlerde fanatizmin üretilmesine odaklanır. Bir fanatik olarak kesin inançlı, aidiyet duyduğu gruba üyeliğin ve bağlılığın ötesinde adanmış bir tiptir. Kendini adadığı grupla, cemaatle, örgütle ya da partiyle öyle bir bütünleşme yaşar ki kendi varoluşu tamamen aidiyet duyduğu birimin varoluşuyla anlam kazanır. Bu, her insanın ihtiyaç duyduğu bir aidiyet bağının ötesine geçerek aşırı ve radikal bir duruma karşılık gelir.

REKLAM

Fethullahçı örgütlenme, Türkiye’de dini bir cemaat görünümünün arkasında karmaşık bir hiyerarşiye ve gizliliğe dayanan ilişki ağlarına sahiptir. Örgüt, dershaneler, sivil toplum kuruluşları, medya gibi görünür organlarının yanında farklı bir şekilde bürokraside de örgütlenmiştir. 1970’lerden 2010’lara açık görünen ancak asıl işleyişin gizlilik sosyolojisi dahilinde sürdürüldüğü bir yapılanma söz konusudur. Bu şekilde kurulmuş ve büyümüş bir örgüt, kesin inançlıya ihtiyaç duyar. Kesin inançlı da sorgulamadan, eleştirmeden bağlı olduğu örgütün varlığına ihtiyaç duyar. Bu aidiyet, ezoterik referanslarla güçlendirilirken herhangi bir şeyi sorgulamadan kabullenen bir tip ortaya çıkar. Adanmışlığın dozu arttıkça gizli örgütlenme içinde ödüllendirme ve hiyerarşik konumda yükseliş de sağlanır. Örgüt içinde bu ödüllendirme ve konum yükselişinin iki dünyayı kapsadığı vurgusu da unutulmamalıdır.

REKLAM

Kesin inançlı ile adanmış olduğu örgüt arasındaki ilişki, bireyliğin bastırılmasının yanında daha önceden gelen aile, akrabalık, okul, arkadaşlık çevresi gibi sosyal çevrelerin etkisini kırmaya yönelir. Bu nedenle örgüte bağlılık, ana babaya bağlılığın yerine kolayca geçebilir. Kendi içinde yeni sosyalleşme, daha önceden gelen bağların zayıflamasına ve hatta çözülmesine sebep olur. Adanmışlık arttıkça kesin inançlının bizatihi varoluşunun referansları da bağlı olduğu örgüt, örgüt lideri ve büyükleri olur. Hiyerarşinin en üstünde bulunan örgüt liderinin bir emri, her şeyin üstündedir. Onu, metafizik bir kabulle insani sınırların ötesinde bir varlık olarak görme eğilimi de kesin inançlı bir şuurla sürekli üretilir. Kesin inançlılık konusunda Fetö, daha önce de denenmiş ve genelde başarıya ulaşmış bir modeli takip etmiştir. Dünyanın her yerinden eski ve yeni dini ya da ideolojik hareketlere dayanan örgütlenmelerde sağlıklı bir aidiyetten ve üyelikten sapma, örgütün varlığı için şiddete başvurma ya da kendini feda etme yaşanmıştır.

REKLAM

15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi, çok yönlü bir olaydır. Bu yönlerden biri, de darbecilere hâkim olan cinnet halidir. Bu hal, kesin inançlı tipin analiz edilmesiyle açıklanabilir. Türkiye’de darbeler genelde gece yönetime el konulması ve sabaha doğru darbe bildirisinin okunması şeklinde tecrübe edilmiştir. Akşam vakitlerinde başlayan darbe girişiminin amacına ulaşamama ihtimalinin daha yüksek olduğu tahmin edilebilir. Ancak darbe girişiminde ısrar etmek, askeri birimlerde ve sokakta kendisine karşı gelenlerle çatışmayı göze almak, iki temel motivasyona dayanmıştır. Birincisi, “böyle harekete geçilmesi emredildiğine göre bu sorgulanmadan yerine getirilmelidir” şeklinde ifade edilebilecek kabuldür. İkincisi ise “bu millet zaten darbeden korkar, milletin karşı çıkması söz konusu olmaz” şeklinde ifade edilebilecek kabuldür. Kesin inançlı, kurgusunda ya da ona kurgulananda yaşayan bir tip olduğu için gerçeklikle teması kopmuştur. Bu gerçeklikten kopmuş hal, kurgusundakiyle karşılaşmayınca cinnet haline dönüşmüş ve büyük trajedilere sebep olmuştur.

REKLAM

Bu konuda bir soru, geçmişte ve 15 Temmuz yaşanana kadar merak edilerek sorulmuştur: “Vatandaş cesaretle sokaklara çıksa ve darbeye karşı kitlesel bir başkaldırıda bulunsa acaba darbeciler milletine kurşun sıkar mı?” Cinnet halindeki kesin inançlının, karşısındaki masum insanı öldürmeyle ilgili herhangi bir tereddüt duymayacağı acı bir şekilde tecrübe edilmiştir. Masum bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmeye denk olduğu hükmünün Fetöcü kesin inançlıda bir karşılığı yoktur. Hatta ona büyükleri tarafından “öldürdüğün insan da cennete gitti, ona iyilik etmiş oldun” denildiğinde gayet doğru bir iş yaptığını kabul ederek hayatına devam edebilir. Benzer ifadelerin 15 Temmuz’un ardından medyaya yansıdığı hatırlanabilir.

REKLAM

Türkiye’de Cumhuriyet dönemindeki darbe girişimlerinde birkaç meşruiyet retoriğine özellikle vurgu yapılmıştır. Anayasayı, hürriyeti, demokrasiyi, Atatürk ilkelerini vb. kurtarma iddiasıyla birlikte özellikle “kardeş kavgasına son verme” retoriği darbe dönemlerinde çokça kullanılmıştır. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde de benzer bir retoriğe başvurulmuştur. Fetöcü kesin inançlı farklı şekiller alabilir, her ideolojiden görünebilir. Onun darbenin meşruiyetiyle ilgili kafasında soru işaretleri yoktur. Çünkü örgütte üstlerin emrettiği her şey sırf üstler istediği için meşrudur. Her ne kadar “kardeş kavgasına son verme” retoriğine sarılsa da darbelerin Türkiye’de nesiller üzerinde tahrip edici etkisi uzun yıllar sürmüştür. 15 Temmuz’daki darbeci zihniyet, Türkiye’de sadece hoşgörü, hizmet, cemaat gibi kavramların içinin boşaltılmasına sebep olmamıştır. Kesin inançlıları ve fanatizmi dolayısıyla özellikle muhafazakâr kesimde aile içi gerilimlere de sebep olmuştur. Kardeş kavgasını bitirmek bir yana, aile kurumunun en çok önemsendiği kesimde kardeş kavgaları başlatmıştır.

REKLAM

Amacına ulaşamamasına rağmen darbe girişiminin pek çok olumsuz maliyeti ortaya çıkmıştır. Bu maliyet muhasebesi, farklı yönlerden yapılmaya devam edecek gibi görünmektedir. Yeniden böyle olayların yaşanmaması için çok yönlü çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu muhasebede kesin inançlılığa dayanan fanatizmin muhakkak bir yeri olmalıdır. Çünkü düşünmenin ve eleştirmenin zahmetinden kurtulduğunu düşünen bu konformist tip, her dönemde farklı zihniyetlere bağlı olarak üretilebilecek bir tiptir.