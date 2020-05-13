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Gündem Kesin korunacak hassas alan ilan edilen Dönemeç Sazlıkları havadan görüntülendi
KAYSERİ

’Kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen Dönemeç Sazlıkları havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararla ’kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Dönemeç Sazlıkları havadan görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
’Kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen Dönemeç Sazlıkları drone ile havadan görüntülendi.
’Kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen Dönemeç Sazlıkları drone ile havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Kayseri’nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçe sınırlarında bulunan Sultan Sazlığı Sit Alanı, Van’ın Edremit ve Gevaş ilçe sınırlarındaki Dönemeç Sazlıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı, Sivas’ın Hafik ilçesindeki Hafik (Büyük) Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanı ve Giresun’un Yağlıdere ilçesindeki Gölyanı Yaylası Doğal Sit Alanı, koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesiyle ’kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil ve ilan edildi.

’Kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen Dönemeç Sazlıkları drone ile havadan görüntülendi.

Hassas korunacak alanlar olarak ilan edildi

Konu ile ilgili açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, dün itibarı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile Edremit ve Gevaş’ın sınırında bulunan Dönemeç Deltası Sazlıklarının hassas korunacak alanlar olarak ilan edildiğini söyledi.

’Kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen Dönemeç Sazlıkları drone ile havadan görüntülendi.

Bunun hem bölgede hem de ilçede turizminin gelişmesi ve doğanın korunması anlamında çok önemli bir karar olduğunu ifade eden Başkan Say, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Bu kararın alınmasında emeği geçen başta Tabiat Varlıları Koruma Kurulu il müdürlüğümüz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına da buradan teşekkür ediyorum. Hakikaten Dönemeç Deltası gerek kuş varlığı itibarı ile gerek doğal güzellikleri itibarı ile bölgenin incisi konumunda. Edremit bu anlamda da turizm boyutuyla da inşallah öne çıkacak. Biz de belediye olarak bu koruma kararına istinaden bölgede üzerimize düşen tüm görevleri yerine getireceğiz. İnşallah Dönemeç Deltası birçok meşhur bölge gibi turizm destinasyonu olarak kayıtlara geçecek ve korunacaktır. İlimize, ilçemize bölgemize hayırlı olsun.”

’Kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen Dönemeç Sazlıkları drone ile havadan görüntülendi.

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