Gündem Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖcü yakalandı
KAYSERİ

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖcü yakalandı
Kayseri

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçundan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İncesu ilçesinde yapılan çalışmalarda; Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı ile ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
FETÖ üyesi olduğu öğrenilen şahıs ekiplerce gözaltına alındı.

Mevsimin ilk karı Kayseri'de yağdı
GÜNDEM
Mevsimin ilk karı Kayseri'de yağdı

FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu: 48 zanlı yakalandı
GÜNDEM
FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu: 48 zanlı yakalandı
Türkiyede ilk konser

Türkiye'de ilk konser

​Yusuf İslam'dan gençlere mesaj: İslâm'ı keşfetmeden önce...
100 baz puanindirim bekleniyor

100 baz puan
indirim bekleniyor

​Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında.
Yenilenebilir enerjide Avrupada 5inciyiz

'Yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inciyiz'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Anadolu Ajansı'nın düzenlediği foruma videomesaj gönderdi.

​Faiz artırdıkları halde enflasyon düşmüyor.

Sekiz ilde yasa dışı bahis operasyonu: 46 gözaltı.

PKK'nın cinayetlerini<br>övenler TSK'ya saldırıyor

PKK'nın cinayetlerini
övenler TSK'ya saldırıyor

TSK'ya yönelik kimyasal silah iddialarına sert tepki.

​Üçüncü kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

​ABD ziyaretinin karanlık tarafları var.

​Aracın motoru yolun ortasına düştü.

​İşte madendeki kurtarma çalışmalarına rehberlik eden kroki.

​Sakarya'daki zincirleme kazada dört yaralı var.

​76 ülkeden 2,5 milyon insan takip etti.

​Bilirkişi heyeti madende.

​Körfez ve Arap ülkelerinin çoğu ABD'ye karşı S. Arabistan'ın yanında saf tuttu.

​Çoğu siyahi olan 10 kişiyi öldürmüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.