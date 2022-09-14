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Kestel’den Pakistan’a insani yardım tırı

Kestel Belediyesi tarafından Pakistan’da yaşanan sel felaketinde afetzedelere ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda ve yaşam malzemesi taşıyan tır, dualar eşliğinde uğurlandı.

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Haber Merkezi İHA
Kestel’den Pakistan’a insani yardım tırı
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Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde etkilenen vatandaşlara Türkiye destek olmaya devam ediyor. Bu vesileyle Bursa Kestel Belediyesi tarafından Pakistan’a bir tır dolusu temel ihtiyaç malzemesi yola çıktı. Kestel Belediyesi Saha Amirliği’nde düzenlenen uğurlama törenine, Kaymakam Recep Öztürk, Belediye Başkanı Önder Tanır, AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu, AK Parti Kestel İlçe Başkanvekili Selahattin Özdemir, MHP İlçe Başkanı Tarkan Toraman, İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen, İlçe Jandarma Komutanı Can Ayhan, İlçe Müftüsü Faruk Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Uç, Belediye Başkanı Yardımcıları ile Meclis Üyeleri katılım sağladı.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, yaptığı konuşmada, ‘’Pakistan’da küresel ısınmaya bağlı olarak fazlaca yağışın neden olduğu su baskınları sonucu milyonlarca insan bir doğal afetle karşı karşıya kaldı. Pakistan’daki kardeşlerimize, tarihimizden gelen birlikteliğimiz ve bağımız nedeniyle güzel bir yardım kampanyası başladı. Bizlerde, Kestel Belediyesi olarak bir tır dolusu yardım malzemesi gönderiyoruz. Bizlere destek veren sivil toplum kuruluşlarına ve hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizin bu konudaki hassasiyeti dünyada net bir şekilde biliniyor. Hangi ülke olursa olsun, hangi dinden olursa olsun, hangi kıta ya da coğrafyada olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti yardımseverliğini, kardeşliğini ve yardımları ile beraber dünyaya örnek olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu konuda yardımları organize ederek insanların afetlere yardım etme becerisini, kabiliyeti gösteren herkese yürekten teşekkür ediyorum.’’ Sözlerine yer verdi. Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Faruk Çelik, tarafından dua edildi ve yardım tırları uğurlandı.

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