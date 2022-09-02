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DENİZLİ

Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti

Denizli’den ağaç kesimi işi için Burdur’a giden orman işçisi Yılmaz Dukan, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.Olay, Burdur’a bağlı Yeşilova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tavas’ın Yahşiler Mahallesi’nden ormandaki ağaç kesimi için ekip arkadaşlarıyla bölgeye giden Yılmaz Dukan (42), kesim sırasında kök kısmının devrilmesiyle ağacın altında kaldı.

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Haber Merkezi İHA
Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti
Denizli'de ormanda kaza

Denizli’den ağaç kesimi işi için Burdur’a giden orman işçisi Yılmaz Dukan, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, Burdur’a bağlı Yeşilova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tavas’ın Yahşiler Mahallesi’nden ormandaki ağaç kesimi için ekip arkadaşlarıyla bölgeye giden Yılmaz Dukan (42), kesim sırasında kök kısmının devrilmesiyle ağacın altında kaldı. Ağacın altında kalan Dukan’ın yardımına bölgedeki diğer işçiler yetişti. Arkadaşlarının yardımıyla ağacın altından ağır yaralı çıkarılan Dukan için bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dukan’ın cansız bedeni morga kaldırıldı
Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinde Dukan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dukan’ın cansız bedeni morga kaldırılırken, acı haberi ise Yahşiler Mahallesi’ndeki ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'den acı haber geldi: Kaybolan iki çocuktan birinin cesedine ulaşıldı
FOTOĞRAF 20
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Alınan bilgiye göre, 18 Temmuz'da Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. (9) ile Hakkı B'den (11) haber alamayan ailelerinin 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulunmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarda, Hakkı B'nin cenazesine sulama kanalında ulaşıldı.
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Ekipler, kayıp olan Rafet E'yi bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. ile Hakkı B'den haber alamayan aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezine 18 temmuzda kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edilmişti.
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Bir tanığın, çocukları son olarak, mahalleden geçen sulama kanalı çevresinde gördüğünü söylemesi üzerine, arama kurtarma ekipleri arama çalışmalarına bu bölgede başlayarak kanalın akış yönü olan Baklan ilçesindeki tali uzantılarında da yoğunlaştırmıştı.
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Çalışmalara Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Veysel Yanık ile vatandaşlar da katılmıştı.
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Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Denizli'den acı haber geldi: Kaybolan iki çocuktan birinin cesedine ulaşıldı
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.

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