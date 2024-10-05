New York'taki görüşmelerde Pile Yolu da masada olacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 15 Ekim’de BM ev sahipliğinde New York’ta gayriresmi bir toplantı da masaya oturacak. Türk tarafı iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon tezinin altını çizecek. İki taraf arasında uzun yıllardır süre gelen enerji konusunun yanı sıra yapımı Rum ve BM engeline takılan Pile Yolu’nun da gündeme taşınması bekleniyor.





ÇÖZÜME YÖNELİK OLMALI

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile yapılacak görüşmelerden umutlu olduğu öğrenildi. Gayriresmi yemekte iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı yapının altı çizilecek. Görüşmenin bir federasyon müzakeresi olarak algılanmaması gerektiği vurgulanıyor. Kaynaklar ise, Kıbrıs sorununda çözüme yönelik olarak konuşulmadık bir şeyin kalmadığını, dolayısıyla yeni bir müzakere süreci olacaksa eğer bunun sonuç odaklı olması gerektiğini vurguladı.





HIZLICA TAMAMLANMALI

İkili görüşmede KKTC’de BM ile krize yol açan Pile Türklerinin KKTC’ye geçişini sağlayacak, Pile-Yiğitler yolundaki asfalt çalışmasının da gündeme gelmesi bekleniyor. BM’nin yol yapımını engellemeye çalışmasıyla gündeme gelen Pile-Yiğitler yolunun 7,5 kilometresi tamamlanırken, ara bölgede yer alan 1,5 kilometrelik bölüm için parselasyon sorunu bulunuyor. KKTC ile yol projesini müzakere edip mutabakat sağlarken Rum tarafıyla da başka bir anlaşma yapan BM, Pile-Yiğitler yolunun geçeceği güzergâhın olduğu yerde, Rum tarafına parselasyon izni verdi. BM’nin ortaya çıkardığı bu kriz sebebiyle çalışmalar tamamlanamıyor. Yaklaşık 25 yıllık geçmişi bulunan projenin tamamlanması konusunda KKTC kararlılığını sürdürüyor.





ADA SAVAŞIN IÇINE ÇEKILEBILIR

Bir diğer gündem maddesi ise İsrail’in GKRY’ni lojistik bir üsse dönüştürmesi. İsrail özellikle 7 Ekim sonrasında GKRY yönetimi ile oldukça yakın bağlar kurdu. İsrail, hem Lübnan hem de Gazze saldırılarını bölgedeki üslerden aldığı lojistik ile sağlıyor. Bu durum, Kıbrıs adasının bir savaş alanı olarak açılmasını sağlarken adanın güvenliğini de tehlikeye atıyor. GKRY yönetiminin bölgesini bir askerî lojistik ve üs noktasında konumlandırması uluslararası hukuka ise aykırı bir durum. İsrail’in bölgedeki varlığı ve lojistik yönetimi, GKRY’ni bölgesel bir savaş içine çekebilir. Bu durum da KKTC’yi doğrudan etkileyecek önemli bir sonucu doğurabilir.



