Gündem Kılıç ve satırl meslektaşı ile vatandaşları tehdit eden avukat tutuklandı
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Kılıç ve satırl meslektaşı ile vatandaşları tehdit eden avukat tutuklandı

Bakırköy'de, önce bir meslektaşını ardından sokaktaki vatandaşları elindeki kılıç ve satırla tehdit ettiği öne sürülen avukat, "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
Kılıç ve satırl meslektaşı ile vatandaşları tehdit eden avukat tutuklandı
Görüntüleri inceleyen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Levent D'nin yeniden gözaltına alınması talimatı verdi.

Kartaltepe Mahallesi'nde, 20 Ekim Perşembe saat 15.00 sıralarında, avukat Levent D. hukuk bürosunun olduğu apartmanda eline aldığı kılıç ve satırla bağırıp küfür etmeye başladı. Gürültü nedeniyle koridora çıkan meslektaşına saldıran Levent D, daha sonra sokağa yöneldi.

Sokaktaki insanları da tehdit eden Levent D, yoldan geçen araçlara saldırmaya çalıştı. İhbar üzerine gözaltına alınan şüpheli Levent D, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Görüntüleri inceleyen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Levent D'nin yeniden gözaltına alınması talimatı verdi.

Polis ekiplerince yakalanan Levent D, Bakırköy Adalet Sarayı'na gönderildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklanması istemiyle sevk edildiği Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

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