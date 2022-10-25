Kılıç ve satırl meslektaşı ile vatandaşları tehdit eden avukat tutuklandı

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Mustafa Varank: Türkiye'ye karşı en küçük tehdide seyirci kalmayız

SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın resmi açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kimsenin endişe etmesine gerek yok. Türkiye'nin başkasının topraklarında gözü olmadı. Bizim savunma sanayii harikalarımız 10 yıllardır devam eden emperyalistlerin ya da maşalarının yaptığı zulümleri durdurmak için kullanılır. Türkiye'ye karşı yapılacak en küçük tehdide dahi seyirci kalmayız. Aksini düşünen varsa SAHA EXPO'yu görsünler" dedi.