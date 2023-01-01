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Kılıçdaroğlu AB ülkelerinin büyükelçileriyle yemekte buluştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
21:52 . 17/01/2023 Salı
AA
Kılıçdaroğlu, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yemekte buluştu.

Kılıçdaroğlu, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yemekte buluştu.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir otelde düzenlenen yemekte bir araya geldiği belirtildi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut'un da katıldığı yemekte Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile TBMM AB Uyum Komisyonu Üyesi milletvekilleri Özkan Yalım, Türabi Kayan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Sibel Özdemir de eşlik etti.



#Avrupa Birliği
#büyükelçi
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
1 saat önce
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Kılıçdaroğlu AB ülkelerinin büyükelçileriyle yemekte buluştu
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