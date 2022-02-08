Gündem Kılıçdaroğlu adayım açıklamasını birkaç saat sonra yalanladı Söylem içerisinde öyle oldu
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu 'adayım' açıklamasını birkaç saat sonra yalanladı: Söylem içerisinde öyle oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bir gazeteciye verdiği röportajda, "Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın" diyerek aday olacağını ağzından kaçırmıştı. Akşam saatlerinde bir TV kanalının canlı yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, kendisine konu hakkında yöneltilen soruya "Soru sorulduğunda bir şekilde yanıt veriyorsunuz. O söylem içerisinde öyle oldu. Bütün genel başkanlar yarışacağız." diyerek yanıt verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu adayım açıklamasını birkaç saat sonra yalanladı: Söylem içerisinde öyle oldu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV yazarı Fikret Bila'ya gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda, "Millet İttifakı kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olurum" diye konuşan Kılıçdaroğlu, bu kez adaylığını ağzından kaçırdı. CHP lideri, "Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın, Onu sandıkta göndereyim." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu adaylığını ağzından kaçırdı: Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu adaylığını ağzından kaçırdı: Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın

SAATLER SONRA KENDİSİNİ YALANLADI

Akşam saatlerinde TV5 canlı yayınında kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Kılıçdaroğlu, gün içerisinde yaptığı 'adayım' açıklamasını yalanladı.

Kılıçdaroğlu 'adayım' açıklamasını birkaç saat sonra yalanladı: Söylem içerisinde öyle oldu
OYNAT 00:56
Kılıçdaroğlu 'adayım' açıklamasını birkaç saat sonra yalanladı: Söylem içerisinde öyle oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bir gazeteciye verdiği röportajda, 'Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın' diyerek aday olacağını ağzından kaçırmıştı. Akşam saatlerinde bir TV kanalının canlı yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, kendisine konu hakkında yöneltilen soruya 'Soru sorulduğunda bir şekilde yanıt veriyorsunuz. O söylem içerisinde öyle oldu. Bütün genel başkanlar yarışacağız.' diyerek yanıt verdi.

CHP lideri, konuya ilişkin yeni açıklamasında, "Soru sorulduğunda bir şekilde yanıt veriyorsunuz. Birden fazla soru vardı orada. Erdoğan ve cephesi '367'de yaşanan garabeti yeniden yaşayacak mıyız' diyerek bir mağduriyet yaratmaya çalışıyor. Böyle bir mağduriyetin ardına sığınmaya gerek yok. O söylem içerisinde öyle oldu. Normalde biraz da öyle zaten. Bütün genel başkanlar yarışacaklar, biz de Saadet Partisi de İYİ Parti de yarışacak." dedi.

Kılıçdaroğlu kendini yalanladı
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu kendini yalanladı

Kılıçdaroğlu'ndan kendini yalanlayan Anayasa yorumu
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan kendini yalanlayan Anayasa yorumu

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