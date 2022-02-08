Kılıçdaroğlu 'adayım' açıklamasını birkaç saat sonra yalanladı: Söylem içerisinde öyle oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV yazarı Fikret Bila'ya gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda, "Millet İttifakı kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olurum" diye konuşan Kılıçdaroğlu, bu kez adaylığını ağzından kaçırdı. CHP lideri, "Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın, Onu sandıkta göndereyim." ifadelerini kullandı.
SAATLER SONRA KENDİSİNİ YALANLADI
Akşam saatlerinde TV5 canlı yayınında kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Kılıçdaroğlu, gün içerisinde yaptığı 'adayım' açıklamasını yalanladı.
CHP lideri, konuya ilişkin yeni açıklamasında, "Soru sorulduğunda bir şekilde yanıt veriyorsunuz. Birden fazla soru vardı orada. Erdoğan ve cephesi '367'de yaşanan garabeti yeniden yaşayacak mıyız' diyerek bir mağduriyet yaratmaya çalışıyor. Böyle bir mağduriyetin ardına sığınmaya gerek yok. O söylem içerisinde öyle oldu. Normalde biraz da öyle zaten. Bütün genel başkanlar yarışacaklar, biz de Saadet Partisi de İYİ Parti de yarışacak." dedi.