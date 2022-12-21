Kılıçdaroğlu AK Partili belediyelere teşekkür etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak üzere dün akşam Antalya'ya geldi.

Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde, sel felaketi yaşanan Kumluca ilçesini ziyaret etti.

"Hepinizin huzurunda teşekkür ederim"

Felaket ve sonrasındaki süreçte büyükşehir ve diğer belediye başkanlarının da ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Bu tür felaketlerde sağ olsun başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok belediye başkanımız da buraya gerekli araçları gönderdi. Yiyeceğinden, içeceğinden, vatandaşın yaşadığı sıkıntıları gidermek için ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Ben hepinizin huzurunda başta Muhittin başkan olmak üzere buraya yardım gönderen bütün belediye başkanlarına, kimsenin hakkını yemek istemem, AK Parti'li belediye başkanlarının da buraya araç gereç gönderdiklerini biliyorum. Onlara da yürekten hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Çünkü biz bir aradayız, farklı düşünebiliriz ama bir yerde felaket olduğu zaman hep beraber yardıma koşmak zorundayız. Yardım gönderen, yaraları saran, sizin acılarınızı paylaşan bütün kardeşlerime yürekten teşekkür ederim." diye konuştu.

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