Kılıçdaroğlu Ayşenur Arslan'ın skandalına arka çıkıp RTÜK'ü hedef aldı: 'Terörün amacına hizmet' iftirasında bulunamazsınız

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yandaş sunucu Ayşegül Arslan’ın Ankara’daki terör saldırısı ve teröristler hakkındaki skandal yorumları sebebiyle Halk TV’ye üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uyguladı. İzleme raporunu inceleyen RTÜK, Arslan’ın “O kadar manasız ki, gelip hiçbir şey yapamadan. Bir işte PKK’lı teröristin öcünü alıyorlarmış. Yahu hiçbir şey yapamadan ölünmez. Yani her şey bana sorarsanız aykırı, durup dururken kendisini patlatmış” sözlerini yayıncılık ilkelerine aykırı bularak, 6112 sayılı Kanun’da yer alan “Yayıncılık hizmetleri, terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamaz” hükmünü ihlal eden Halk TV’ye üst sınırdan para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uyguladı.