Kılıçdaroğlu Ayşenur Arslan'ın skandalına arka çıkıp RTÜK'ü hedef aldı: 'Terörün amacına hizmet' iftirasında bulunamazsınız

Kemal Kılıçdaroğlu - Ayşenur Arslan
Terör örgütü PKK mensubu iki terörist, geçtiğimiz pazar günü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulundu. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı.
Skandal sonrası Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı programın bitirildiğini duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Arslan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve ifadesinde programdaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Arslan serbest bırakıldı.
RTÜK'ten Halk TV'ye ceza
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programı ve Haber Masası programı sebebiyle 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdi.