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Kılıçdaroğlu Ayşenur Arslan'ın skandalına arka çıkıp RTÜK'ü hedef aldı: 'Terörün amacına hizmet' iftirasında bulunamazsınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin, "Hiçbir şey yapamadan ölünmez" diyen ve can kaybı olmaması üzerinden skandal ifadeler kullanan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'a arka çıktı. RTÜK tarafından Halk TV'ye verilen 5 kez program durdurma cezasını 'kabul edilemez' olarak nitelendiren CHP lideri, "Bir kişinin sözlerine katılmamanız, size 'terörün amacına hizmet' gibi ağır bir iftirada bulunma hakkı tanımaz." paylaşımını yaptı.

Hüseyin Berk
22:39 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Ayşenur Arslan

Kemal Kılıçdaroğlu - Ayşenur Arslan

Terör örgütü PKK mensubu iki terörist, geçtiğimiz pazar günü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulundu. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı.

Tekerlemeler söyleyerek terör saldırısını anlatan Arslan,
"Kendini patlattığı söylenen kişi, belki de üzerinde patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Hiçbir şey yapamadan ölünmez"
diye konuştu.

Skandal sonrası Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı programın bitirildiğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Arslan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve ifadesinde programdaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Arslan serbest bırakıldı.

RTÜK'ten Halk TV'ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programı ve Haber Masası programı sebebiyle 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdi.

Kılıçdaroğlu Ayşenur Arslan'ın skandalına arka çıkıp RTÜK'ü hedef aldı

Halk TV'ye verilen cezayı kabul edilemez olarak nitelendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Arslan'a arka çıkıp,
"Bir kişinin sözlerine katılmamanız, size “terörün amacına hizmet” gibi ağır bir iftirada bulunma hakkı tanımaz."
paylaşımını yaptı.

RTÜK cezayı kesti: Halk TV’ye üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma yaptırımı
RTÜK cezayı kesti: Halk TV’ye üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma yaptırımı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yandaş sunucu Ayşegül Arslan’ın Ankara’daki terör saldırısı ve teröristler hakkındaki skandal yorumları sebebiyle Halk TV’ye üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uyguladı. İzleme raporunu inceleyen RTÜK, Arslan’ın “O kadar manasız ki, gelip hiçbir şey yapamadan. Bir işte PKK’lı teröristin öcünü alıyorlarmış. Yahu hiçbir şey yapamadan ölünmez. Yani her şey bana sorarsanız aykırı, durup dururken kendisini patlatmış” sözlerini yayıncılık ilkelerine aykırı bularak, 6112 sayılı Kanun’da yer alan “Yayıncılık hizmetleri, terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamaz” hükmünü ihlal eden Halk TV’ye üst sınırdan para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uyguladı.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan Ankara'daki hain saldırıya ilişkin skandal ifadeler: RTÜK inceleme başlattı
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan Ankara'daki hain saldırıya ilişkin skandal ifadeler: RTÜK inceleme başlattı

Ankara'da terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısına ilişkin Halk TV'de skandal ifadeler kullanıldı. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, bombalı saldırıda başarıya ulaşamadan öldürülen teröristler için "O kadar manasız ki teröristin gelip hiçbir şey yapamadan ölmesi... Bana sorarsanız aykırı. Hiçbir şey yapamadan ölünmez" diye konuştu. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ise kanal ve Arslan hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir'' ifadelerini de kullandı.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ayşenur Arslan
#Halk TV
#CHP
#Ankara
#PKK
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