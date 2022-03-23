Kılıçdaroğlu bol keseden tahliye dağıttı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yargılamaları devam eden Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ı iktidar olmaları halinde serbest bırakacaklarını söyledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “Emekli amiraller yargılanıyorlardı. Onurlu görevler yaptılar. Hepsini yürekten kutluyoruz. İçeride olan askeri öğrencilere de sevgilerimizi gönderiyoruz. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş var. Az kaldı, bekleyin diyoruz. Çıkaracağız sizi” ifadelerini kullandı.

FAKÜLTELERİ KAPATACAKMIŞ

Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylarla ilgili de şöyle konuştu:

“Bütün yeni açtıkları fakülteleri, programları iktidara geldiğimizde tamamını kapatacağız. Atamayla gelen, torpille gelenlerin de görevlerine son vereceğiz. Burası sıradan bir okul değil diyeceğiz.”