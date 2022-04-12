Kılıçdaroğlu CHP'nin yolsuzluğunu ihbar eden gazeteci Ergün Poyraz'ın saldırıya uğramasını hükümete bağladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li belediyedeki yolsuzluğu ifşa etmesinin ardından öldüresiye darp edilen Gazeteci Ergün Poyraz olayını çarpıtarak suçu AK Parti hükümetine bağladı.

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında CHP'li Kuşadası Belediyesindeki yolsuzluğu ifşa etmesinin ardından darp edilip yoğun bakıma kaldırılan gazeteci Ergün Poyraz'la ilgili de açıklamalarda bulundu.





Konunun CHP'li belediyedeki yolsuzlukla ve saldıranların da PKK ile ilintili olduğu gerçeğinden bahsetmeyen Kılıçdaroğlu, olayı hükümetin gazetecileri baskı altında tuttuğundan bahsederek şu şekilde çarpıttı:

"Gazetecinin görevi gerçekleri yazmaktır. gerçekleri yazmak kolay bir olay değildir. gerçekleri yazmak hele bu koşullarda riski üstlenmek demektir. Ergün Poyraz saldırıya uğradı. Yoğun bakımda: Eşiyle konuştum. Bugüne kadar saldırıya uğrayan gazeteciler yüzünden hapse giren oldu mu olmadı. Kimse moralini bozmasın. Bu tür saldırılar olacaktır. Bunun hepimiz farkındayız. Çünkü gerçeklerin geniş kitlelerin öğrenmesini istemiyorlar."

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HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin mıcır ihalesinde usulsüzlük yaptığını duyuran gazeteci-yazar Ergün Poyraz evinin önünde bir grubun saldırısına uğramıştı Eşi yanındayken üç kişi tarafından darp edilen Poyraz'ın hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.