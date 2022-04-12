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Gündem Kılıçdaroğlu CHPnin yolsuzluğunu ihbar eden gazeteci Ergün Poyrazın saldırıya uğramasını hükümete bağladı
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu CHP'nin yolsuzluğunu ihbar eden gazeteci Ergün Poyraz'ın saldırıya uğramasını hükümete bağladı

CHP'li Kuşadası Belediyesi’nin ihalede usulsüzlük yaptığını ihbar eden gazeteci-yazar Ergün Poyraz’ın üç kişi tarafından darp edildiği ortaya çıktı. Olayın CHP'deki yolsuzluklarla bağlantılı olduğunu görmezden gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise olayı çarpıtmakla yetindi. Usulsüzlüğü görmezden gelen, gazeteci Ergün Poyraz'ın belediye başkanı tarafından tehdit edildiğini söylemesinin ardından saldırıya uğramasını örtbas etmeye çalışan Kılıçdaroğlu, “Bu tür saldırılar olacaktır” diyerek hükümeti suçladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu CHPnin yolsuzluğunu ihbar eden gazeteci Ergün Poyrazın saldırıya uğramasını hükümete bağladı
Kemal Kılıçdaroğlu - Gazeteci Ergün Poyraz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li belediyedeki yolsuzluğu ifşa etmesinin ardından öldüresiye darp edilen Gazeteci Ergün Poyraz olayını çarpıtarak suçu AK Parti hükümetine bağladı.

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında CHP'li Kuşadası Belediyesindeki yolsuzluğu ifşa etmesinin ardından darp edilip yoğun bakıma kaldırılan gazeteci Ergün Poyraz'la ilgili de açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu CHP'li belediyenin yolsuzluğunu görmezden geldi: Gazeteci Ergün Poyraz'a saldırıyı çarpıttı
OYNAT 00:58
Kılıçdaroğlu CHP'li belediyenin yolsuzluğunu görmezden geldi: Gazeteci Ergün Poyraz'a saldırıyı çarpıttı
CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin ihalede usulsüzlük yaptığını ihbar eden gazeteci-yazar Ergün Poyraz'ın üç kişi tarafından darp edildiği ortaya çıktı. Olayın CHP'deki yolsuzluklarla bağlantılı olduğunu görmezden gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olayı çarpıtarak, “Bu tür saldırılar olacaktır” ifadelerini kullandı.


Konunun CHP'li belediyedeki yolsuzlukla ve saldıranların da PKK ile ilintili olduğu gerçeğinden bahsetmeyen Kılıçdaroğlu, olayı hükümetin gazetecileri baskı altında tuttuğundan bahsederek şu şekilde çarpıttı:

"Gazetecinin görevi gerçekleri yazmaktır. gerçekleri yazmak kolay bir olay değildir. gerçekleri yazmak hele bu koşullarda riski üstlenmek demektir. Ergün Poyraz saldırıya uğradı. Yoğun bakımda: Eşiyle konuştum. Bugüne kadar saldırıya uğrayan gazeteciler yüzünden hapse giren oldu mu olmadı. Kimse moralini bozmasın. Bu tür saldırılar olacaktır. Bunun hepimiz farkındayız. Çünkü gerçeklerin geniş kitlelerin öğrenmesini istemiyorlar."

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin mıcır ihalesinde usulsüzlük yaptığını duyuran gazeteci-yazar Ergün Poyraz evinin önünde bir grubun saldırısına uğramıştı Eşi yanındayken üç kişi tarafından darp edilen Poyraz'ın hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

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