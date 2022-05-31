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ANKARA

Kılıçdaroğlu eski MİT’çiyle ne görüştü?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, MİT’te ‘teknik takipten sorumlu’ dairenin başındayken emekli olan kritik bir isimle buluştuğu ortaya çıktı. CHP’li bir belediye başkanının da yer aldığı görüşmede iki ismin ne konuştuğu merak ediliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu eski MİT’çiyle ne görüştü?
Kemal Kılıçdaroğlu

Hakimleri, memurları ve bürokratları tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir süre önce MİT’ten emekli kritik bir isimle buluştuğu ortaya çıktı. Yaklaşık 4 ay önceki buluşma, Kılıçdaroğlu’nun CHP’li bir belediyeyi ziyareti sırasında gerçekleşti. Kılıçdaroğlu ile eski MİT yetkilisinin görüşmesi belediye başkanının odasında oldu. Görüşmeye belediye başkanı da katıldı.

TEKNİK TAKİPTEN SORUMLU DAİRE

  • Kılıçdaroğlu’nun bir araya geldiği eski MİT yetkilisinin, teknik takipten sorumlu bir dairenin başkanlığını yaptığı öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce emekli olan bu yetkili birkaç gün sonra Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden birinin yönetimine girdi.

NE KADAR SÜREDİR TANIŞIYORLAR

Kılıçdaroğlu’nun bu kritik isimle ne zamandan beri tanıştığı ve söz konusu görüşmede neler konuştukları merak ediliyor. Merak edilen bir diğer konu eski MİT yetkilisinin görev yaptığı şirketin tepe yönetiminin bu buluşmadan önceden haberdar olup olmadığı.

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