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Kılıçdaroğlu Gaziantep'te konuştu: Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te yaptığı konuşmada hangi şehirde olduğunu unuttu. "Şanlıurfa’da olmaktan son derece mutluyum" diyen Kılıçdaroğlu'nun sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.
22:11 . 18/01/2023 Çarşamba
IHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te "Güneydoğu Hemşeri Buluşması" programına katıldı.


Gaziantep’te olduğunu unutan Kılıçdaroğlu sözlerine,
"Şanlıurfa’da olmaktan son derece mutluyum"
diyerek başladı.

Bu sözlerin ardından salonda gülüşmeler oluşurken, bazı misafirlerin Kılıçdaroğlu’nu "Gaziantep, Gaziantep" diye düzeltmeye çalışması ise dikkat çekti.


"14 Mayıs’ta seçim olacak"

Konuşmasının son kısmında seçimler için 14 Mayıs tarihini gösteren Kılıçdaroğlu, "Sandıklar gelecek. 14 Mayıs’ta seçim olacak ve sandığa gideceğiz. Allah’ın izniyle hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız. Güzel bir başlangıç yapacağız" diye konuştu.


#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Gaziantep
#Şanlıurfa
33 dakika önce
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Kılıçdaroğlu Gaziantep'te konuştu: Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum
Kılıçdaroğlu Gaziantep'te konuştu: Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum
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