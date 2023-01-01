Kılıçdaroğlu Gaziantep'te konuştu: Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum

Bu sözlerin ardından salonda gülüşmeler oluşurken, bazı misafirlerin Kılıçdaroğlu’nu "Gaziantep, Gaziantep" diye düzeltmeye çalışması ise dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te yaptığı konuşmada hangi şehirde olduğunu unuttu. "Şanlıurfa’da olmaktan son derece mutluyum" diyen Kılıçdaroğlu'nun sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

Konuşmasının son kısmında seçimler için 14 Mayıs tarihini gösteren Kılıçdaroğlu, "Sandıklar gelecek. 14 Mayıs’ta seçim olacak ve sandığa gideceğiz. Allah’ın izniyle hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız. Güzel bir başlangıç yapacağız" diye konuştu.