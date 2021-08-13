Kılıçdaroğlu Hatay’a da hayır derdi

Türkiye’nin dış politikasını “180 derece değiştirme” iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na AK Parti’den “Sahada olduğumuz için masadayız” cevabı geldi. AK Parti Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Yeni Şafak’a yaptığı değerlendirmede, “Biz eski Türkiye’de korkular üzerine inşa edilmiş olan dış politikayı değiştirdik” dedi.

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MAKAS DEĞİŞTİRDİK

Ala şunları söyledi: “O dış politika dışarıda inisiyatif almayan kendi, sınırlarının dışında hiçbir meseleye vaziyet etmeyen bir dış politikaydı. Oysa biz Türkiye’de dış politikada da bir makas değişimi yaptık” diyen Ala, şunları söyledi: “Bu makas değişimi sonunda Türkiye bölgesel bir güç küresel bir aktör oldu. Temel stratejimizi bölgemizde barış ve huzura katkıda bulunmak olarak belirledik. Bunun için de etkin inisiyatif alan proaktif davrandık. Edilgen değil etkili bir dış politikayı, maruz kalan değil inşa eden bir dış politika analayışını devreye soktuk.”

SAHADA OLDUĞUMUZ İÇİN MASADAYIZ

CHP, yine korkular üzerinden dış politikayı yürütmeyi arzu edebilir. Hiçbir yerde inisiyatif almayan, bölgede herhangi bir gelişme olduğu zaman ona katkıda bulunmayan onu görmezlikten gelen bir dış politikadan bahsediyorlar. Önceki dönemlerde dış politika böyleydi. Muhtemelen bugün Kılıçdaroğlu’nun başında bulunduğu CHP’ye Atatürk dönemindeki Hatay’ın Türkiye’ye dahil olması teklifini götürseler herhalde ona da ‘hayır’ diyecektir. Çünkü inisiyatifsiz bir dış politikadan bahsediyorlar. Her ağızlarını açtıklarında pasif bir dış politikanın bütün argümanlarını dile getiriyorlar. Sahadayız, sahada olduğumuz için masadayız ve yönlendiriyoruz, yönetiyoruz dış politikayı. Sahadayız, masadayız, menüde olmayız.”

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ZALİMLE İŞ BİRLİĞİ Mİ YAPACAK?

TBMM Yurtdışı Akraba Topluluklar Alt Komisyon Başkanı Zafer Sırakaya ise şunları söyledi: “Şimdi bakıyorsunuz Hatay’ı Türkiye’den alacağız diyen bir zalim var Suriye’de. Baba-oğul zalimler... Biz bu zalimlerin elinden kaçanlara ev sahipliği yapıyor, oradaki terör batağını kurtarmak için cumhuriyet tarihinin neredeyse en büyük operasyonunun yapıyoruz. Dün o operasyona karşı çıkan CHP Genel Başkanı bugün Türkiye’nin dış politikasını 180 derece değiştireceğiz, diyor. Aynı CHP Genel Başkanı aynı zamanda Esed’le birçok konuda sıkı bir işbirliği içinde olduklarını da söylüyor... Değişim böyle mi olacak, zalimle sıkı iş birliği yaparak mı?”

“Türkiye’nin dış politikasını eleştirenlerin özlediği tablo çok değil bundan 20-25 yıl önce dünya liderleri karşısında el pençe divan duran anlayış mıdır? Türkiye artık o eski Türkiye değil. Değiştirilmesi istenilen dış politika kime ve hangi mahfillere göre dizayn edilecek? Kılıçdaroğlu’na sormak istiyorum, Libya’da Hafter’e karşı mücadele verdik. Libya Libyalıların dedik, destek olduk. Şimdi bunu 180 tersine çevirince Libya’yı Hafter’e mi teslim edeceksiniz? Türkiye’nin Libya ile yaptığı deniz antlaşmasını mı iptal edecek? Azerbaycan’da Karabağ sorunu için Ermenistan’la uluslararası tüm platformlarda mücadele ettik kardeş ülke Azerbaycan’ın yanında olduk. Şimdi bu 180 derece değişimle Türkiye can kardeşi Azerbaycan’ı yalnız mı bırakacak ? Biz Azerbeycan’ı destekledik Kemal Kılıçdaroğlu dış politikada yaptığı 180 derecelik değişimle Ermenistan’ı mı destekleyecek.”

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Bu atılımları mı durduracaksın?

Türkiye, AK Parti ile ‘kazan-kazan’ ve ‘sıfır sorun’ politikasıyla Türkiye’nin önemli dış sorunlarına neşter vurup, uluslararası kritik konuların çözümünde önemli inisiyatifler üstlendi.

-Mavi Vatan kavramını ortaya atıp Doğu Akdeniz başta olmak üzere denizlerde haklarının üzerine titreyen Türkiye, Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşması ile Akdeniz’deki dengeleri değiştirdi.

-Azerbaycan’a teknoloji transferi ve diplomatik destek ile 30 yıldır Ermeni işgalinde bulunan Karabağ’ın kurtarılmasında rol oynadı.

-Türkiye daha önce uzaktan seyrettiği Afrika’da denkleme dahil olmaya başladı. Start 2005’de verilen Afrika açılımı ile diplomatik ağ, dolayısıyla ekonomik ve sosyal temas sıklaştırıldı. Dış temsilcilik sayısı 163’ten 246’ya çıkarıldı. 2002 yılında sadece 12 büyükelçilik bulunan Afrika’da faaliyet gösteren büyükelçilik sayısı 42’ye yükseltildi.

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-Sonuncusu pandemi yardımları olmak üzere insani yardımda da Türkiye dış politikada adından söz ettirdi. 5 kıtada 50’yi aşkın ülkeye insani yardımda bulunuldu.

-Açık kapı politikası ile insani trajedileri önledi. İnsani operasyonlarla binlerce mültecinin Akdeniz’de boğularak ölmesini engelledi.

-Filistin ve Kudüs gibi kronikleşmiş sorunların çözümü, mazlum coğraflardaki trajediler ajandasında önemli yer tuttu. IIT etkin olarak kullanıldı, konu BM gündemine taşındı.