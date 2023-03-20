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Gündem

Kılıçdaroğlu - HDP ile bir araya geldi

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM'deki makamlarında bir araya geldi.

11:05 . 20/03/2023 Pazartesi
IHA
Kılıçdaroğlu, HDP heyeti ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, HDP heyeti ile bir araya geldi.

14 Mayıs seçimleri öncesi Ankara'da gündem yoğun. Seçime 55 gün kala hem görüşme trafiği hem kulislerdeki hareketlilik artıyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık ilanının ardından ittifakta yer almayan partilere ve toplumun farklı kesimlerine ziyaretlerini sürdürüyor. Adaylık ilanının hemen ardından Kılıçdaroğlu'nun HDP ile de görüşmesi gündeme geldi.

İleri tarihe ertelendi

İYİ Parti'de rahatsızlıklara neden olsa da görüşme için geçtiğimiz hafta cumartesi günü belirlendi. Belirlenen tarih HDP tarafından ileri bir tarihe ertelenirken görüşmeye ilişkin ayrıntılar belli oldu. HDP'den yapılan açıklamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile saat 12.00’de görüşeceği açıklanmıştı.

HDP-Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı

Söz konusu görüşme başladı. Kılıçdaroğlu, kurmayları ile birlikte HDP'li Genel Başkanlar'ın makamına gitti.

Sancar ve Buldan, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. 3 lider basına görüntü verdikten sonra görüşmeye geçti.

Ziyaretin ardından basın toplantısı düzenlenmesi beklenirken, HDP'nin aday çıkarıp çıkarmayacağı, Kılıçdaroğlu'na destek açıklayıp açıklamayacağı bu görüşmenin ardından netlik kazanacak.


#Kılıçdaroğlu
#CHP
#HDP
#görüşme
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