Kılıçdaroğlu - HDP ile bir araya geldi

İYİ Parti'de rahatsızlıklara neden olsa da görüşme için geçtiğimiz hafta cumartesi günü belirlendi. Belirlenen tarih HDP tarafından ileri bir tarihe ertelenirken görüşmeye ilişkin ayrıntılar belli oldu. HDP'den yapılan açıklamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile saat 12.00’de görüşeceği açıklanmıştı.