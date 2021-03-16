Kılıçdaroğlu ‘Her muhtara özel kalem müdürü’ önerisini savundu: Dalga geçenleri muhtarlara havale ediyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işsizliğe çözüm olarak sunduğu "Her muhtara özel kalem müdürü atanırsa sorun çözülür" önerisini savundu. Kılıçdaroğlu, "Muhtarlara birer personel verilmeli, işsizlik sorunun çözümüne bir nebze de katkı olur dediğim zaman dalga geçtiler böyle mi çözülür diye. Muhtarlara havale ediyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa’da muhtarlarla buluşmasında işsizliğin çözümüne ilişkin her muhtarlığa özel kalem müdürü atanması önerisinde bulunmuştu.
"Her muhtarlığa bir kişi atanırsa mesele biter"
Kılıçdaroğlu, "Milletvekillerinin 3 tane danışmanı var. Belediye başkanlarımızın özel kalem müdürleri ve altta çalışan bir kadrosu var. Muhtarlar için bari yanına bir kişi verin. 10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi, özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter" ifadelerini kullanmıştı.
"Dalga geçtiler böyle mi çözülür diye"
Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, bu önerisini savundu. CHP lideri, "Muhtarlara birer personel verilmeli, işsizlik sorunun çözümüne bir nebze de katkı olur dediğim zaman dalga geçtiler böyle mi çözülür diye. Tüm bunları muhtarlara havale ediyorum. Bu uygulama bazı belediyelerimiz tarafından yapılıyor" dedi.