Gündem Kılıçdaroğlu Her muhtara özel kalem müdürü önerisini savundu Dalga geçenleri muhtarlara havale ediyorum
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu ‘Her muhtara özel kalem müdürü’ önerisini savundu: Dalga geçenleri muhtarlara havale ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işsizliğe çözüm olarak sunduğu "Her muhtara özel kalem müdürü atanırsa sorun çözülür" önerisini savundu. Kılıçdaroğlu, "Muhtarlara birer personel verilmeli, işsizlik sorunun çözümüne bir nebze de katkı olur dediğim zaman dalga geçtiler böyle mi çözülür diye. Muhtarlara havale ediyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa’da muhtarlarla buluşmasında işsizliğin çözümüne ilişkin her muhtarlığa özel kalem müdürü atanması önerisinde bulunmuştu.

"Her muhtarlığa bir kişi atanırsa mesele biter"

Kılıçdaroğlu, "Milletvekillerinin 3 tane danışmanı var. Belediye başkanlarımızın özel kalem müdürleri ve altta çalışan bir kadrosu var. Muhtarlar için bari yanına bir kişi verin. 10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi, özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 'tuhaf' önerileri
GÜNDEM
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 'tuhaf' önerileri

"Dalga geçtiler böyle mi çözülür diye"

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, bu önerisini savundu. CHP lideri, "Muhtarlara birer personel verilmeli, işsizlik sorunun çözümüne bir nebze de katkı olur dediğim zaman dalga geçtiler böyle mi çözülür diye. Tüm bunları muhtarlara havale ediyorum. Bu uygulama bazı belediyelerimiz tarafından yapılıyor" dedi.

Kılıçdaroğlu ‘Her muhtara özel kalem müdürü atanırsa işsizlik kalmaz’ önerisini savundu
OYNAT 00:59
Kılıçdaroğlu ‘Her muhtara özel kalem müdürü atanırsa işsizlik kalmaz’ önerisini savundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da Muhtarlar Buluşması'nda yaptığı 'Her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atanırsa işsizlik kalmaz” açıklamasını savundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “Muhtarlara birer personel verilmeli, işsizlik sorunun çözümüne bir nebze de katkı olur dediğim zaman dalga geçtiler böyle mi çözülür diye. Muhtarlara havale ediyorum. Bu uygulama bazı belediyelerimiz tarafından yapılıyor” dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan işsizliğe çözüm önerisi: Her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atansın
OYNAT 00:40
Kılıçdaroğlu’ndan işsizliğe çözüm önerisi: Her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atansın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarlara yönelik yaptığı konuşmada, “10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter. Ne olur bu kez siz kazanmadığınız zaman başka birisi geldiği zaman muhtarlıktaki düşüncenin ve bürokrasinin sürdürülmesi açısından böyle bir kişiye ihtiyaç var” dedi.


Abone Ol Google News
300 bin personel katılacak

300 bin personel katılacak

​İçişleri Bakanlığı yarın 'dinamik' denetim gerçekleştirecek.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

Xiaomi'nin Türkiye fabrikasının açılış tarihi belli oldu.
Bakan Çavuşoğlu açıklamıştı: Türkiye-Azerbaycan arası kimlikle seyahat tarihi belli oldu

'Elma kokulu' Halepçe Katliamı

'Elma kokulu' Halepçe Katliamı

​İnsanlık tarihinin 33 yıllık kara lekesi...

​Bakan Elvan, ekonomi reform paketinin detaylarını açıklıyor.
Pensilvanya karıştı: FETÖ elebaşının mahrem ekibinden Cevdet Türkyolu ile Osman Şimşek arasındaki kavga krize dönüştü
Dünya

Pensilvanya karıştı: FETÖ elebaşının mahrem ekibinden Cevdet Türkyolu ile Osman Şimşek arasındaki kavga krize dönüştü

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kara kutusu Cevdet Türkyolu'nun, "30 milyon dolar mal varlığına sahip olduğundan" şikayet edilen bir mektup nedeniyle "molla" lakaplı Osman Şimşek'i darbedip Pensilvanya'daki çiftlikten atması, örgüt içinde krize dönüştü. Olayın örtbas edilmeye çalışılması örgüt tabanında tepkilere neden oldu.
Tüm Türkiye'yi kandırmıştı şimdi de İngiltere onu konuşuyor
Gündem

Tüm Türkiye'yi kandırmıştı şimdi de İngiltere onu konuşuyor

Hatay'da çiçek satan annesini "Oxford'da tıp okuyorum" diye kandıran genç kızın hikayesi İngiliz basınında konuşuluyor. Her ay annesinden üniversite eğitimini gerekçe göstererek para alan ancak ailesinden uzakta yaşadığı ve bir emlakçıda çalıştığı ortaya çıkan Merve Bozkurt'un hikayesi, "Bunu nasıl yapabildi?" başlıkları ile İngiliz medyasında yer aldı.

Milyonlarca liralık yolsuzluk yapılan Menemen Belediye'sine haciz: Makam koltuğuna kadar götürdüler
Gündem

Milyonlarca liralık yolsuzluk yapılan Menemen Belediye'sine haciz: Makam koltuğuna kadar götürdüler

CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 24 kişi zimmet, yolsuzluk ve ihalede usulsüzlük gibi suçlamalarla gözaltına alınmıştı. 18 ayda 50 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Aksoy tutuklanmıştı. Belediyeye 2.5 milyon liralık borç nedeniyle haciz geldi. Makam koltuğu, televizyonlar, buzdolapları olmak üzere çok sayıda eşya haczedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.