Kılıçdaroğlu ‘Her muhtara özel kalem müdürü’ önerisini savundu: Dalga geçenleri muhtarlara havale ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa’da muhtarlarla buluşmasında işsizliğin çözümüne ilişkin her muhtarlığa özel kalem müdürü atanması önerisinde bulunmuştu.

"Her muhtarlığa bir kişi atanırsa mesele biter"

Kılıçdaroğlu, "Milletvekillerinin 3 tane danışmanı var. Belediye başkanlarımızın özel kalem müdürleri ve altta çalışan bir kadrosu var. Muhtarlar için bari yanına bir kişi verin. 10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi, özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 'tuhaf' önerileri

"Dalga geçtiler böyle mi çözülür diye"

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, bu önerisini savundu. CHP lideri, "Muhtarlara birer personel verilmeli, işsizlik sorunun çözümüne bir nebze de katkı olur dediğim zaman dalga geçtiler böyle mi çözülür diye. Tüm bunları muhtarlara havale ediyorum. Bu uygulama bazı belediyelerimiz tarafından yapılıyor" dedi.

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OYNAT 00:59 Kılıçdaroğlu ‘Her muhtara özel kalem müdürü atanırsa işsizlik kalmaz’ önerisini savundu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da Muhtarlar Buluşması'nda yaptığı 'Her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atanırsa işsizlik kalmaz” açıklamasını savundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “Muhtarlara birer personel verilmeli, işsizlik sorunun çözümüne bir nebze de katkı olur dediğim zaman dalga geçtiler böyle mi çözülür diye. Muhtarlara havale ediyorum. Bu uygulama bazı belediyelerimiz tarafından yapılıyor” dedi.









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OYNAT 00:40 Kılıçdaroğlu’ndan işsizliğe çözüm önerisi: Her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atansın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarlara yönelik yaptığı konuşmada, “10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter. Ne olur bu kez siz kazanmadığınız zaman başka birisi geldiği zaman muhtarlıktaki düşüncenin ve bürokrasinin sürdürülmesi açısından böyle bir kişiye ihtiyaç var” dedi. BiP'te paylaş

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