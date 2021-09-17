Kılıçdaroğlu hiç mi utanmadı

CHP’nin İzmir’de imza attığı yarı çıplak semazen rezaletine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. CHP’nin, milli, manevi, kültürel ve tarihi değerlerle arasına kalın bir çizgi çektiğinin en son İzmir Büyükşehir Belediyesinin rezilliğiyle teyit edildiğini kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:
- “Behey utanmazlar. Yarı çıplak semazen nedir? Bu soysuzluk nasıl gösterilmiştir? 7,5 asırlık Mevlevi kültürüne bu saygısızlık nasıl hazmedilecektir? Bu kepazeliği izleyen belediye başkanını geçtik de Kılıçdaroğlu hiç mi utanmamış, hiç mi vicdanı sızlamamıştır? CHP’li İzmir Belediyesi edepsizlik çukuruna devrilmiştir. Bir de çıkmışlar, yarı çıplak soytarıyı, Türkiye’yi 50’den fazla ülkede temsil etmiş bir modern dans sanatçısı ve koreograf olarak tanıtmışlar. Neymiş, modern bir dans gösteriymiş. Batsın sizin modernliğiniz. CHP yönetimi, köksüzlüğün bataklığına saplanmıştır. Hazreti Mevlana ne güzel de söylemiş:‘Kiminle gezdiğinize, kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür.’ CHP çöptedir, nitekim kılavuzları, ortakları, dostları insanlığın yüz karalarıdır.”
ZİLLETİN ADAYININ ROBOT RESMİ ÇİZİLDİ
Bahçeli, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarına ilişkin “Zillet ittifakı adayının eşkali ve robot resmi çizilmiştir. Zillet ittifakı cumhurbaşkanı adayının izi sürülürken ayıplı ve ahlaken ağır kusur içeren bir strateji takip edilmektedir.” değerlendirmesinde bulundu..