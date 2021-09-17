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ANKARA

Kılıçdaroğlu hiç mi utanmadı

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP’nin “döngüsel kültür” adı altında yarı çıplak semazeni dans ettirmesine sert tepki gösterdi: Be hey utanmazlar, yarı çıplak semazen nedir? Bu soysuzluk nasıl gösterilmiştir? 7,5 asırlık Mevlevi kültürüne bu saygısızlık nasıl hazmedilecektir? Bu kepazeliği izleyen belediye başkanını geçtik de Kılıçdaroğlu hiç mi utanmamış, hiç mi vicdanı sızlamamıştır?

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kılıçdaroğlu hiç mi utanmadı: Çıplak semazen gösterisi
Devlet Bahçeli

CHP’nin İzmir’de imza attığı yarı çıplak semazen rezaletine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. CHP’nin, milli, manevi, kültürel ve tarihi değerlerle arasına kalın bir çizgi çektiğinin en son İzmir Büyükşehir Belediyesinin rezilliğiyle teyit edildiğini kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:

CHP'nin döngüsel kültürü
GÜNDEM
CHP'nin döngüsel kültürü
  • “Behey utanmazlar. Yarı çıplak semazen nedir? Bu soysuzluk nasıl gösterilmiştir? 7,5 asırlık Mevlevi kültürüne bu saygısızlık nasıl hazmedilecektir? Bu kepazeliği izleyen belediye başkanını geçtik de Kılıçdaroğlu hiç mi utanmamış, hiç mi vicdanı sızlamamıştır? CHP’li İzmir Belediyesi edepsizlik çukuruna devrilmiştir. Bir de çıkmışlar, yarı çıplak soytarıyı, Türkiye’yi 50’den fazla ülkede temsil etmiş bir modern dans sanatçısı ve koreograf olarak tanıtmışlar. Neymiş, modern bir dans gösteriymiş. Batsın sizin modernliğiniz. CHP yönetimi, köksüzlüğün bataklığına saplanmıştır. Hazreti Mevlana ne güzel de söylemiş:‘Kiminle gezdiğinize, kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür.’ CHP çöptedir, nitekim kılavuzları, ortakları, dostları insanlığın yüz karalarıdır.”

Döngüsel kültüre çığ gibi tepki: Apaçık hadsizlik
GÜNDEM
Döngüsel kültüre çığ gibi tepki: Apaçık hadsizlik

ZİLLETİN ADAYININ ROBOT RESMİ ÇİZİLDİ

Bahçeli, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarına ilişkin “Zillet ittifakı adayının eşkali ve robot resmi çizilmiştir. Zillet ittifakı cumhurbaşkanı adayının izi sürülürken ayıplı ve ahlaken ağır kusur içeren bir strateji takip edilmektedir.” değerlendirmesinde bulundu..

CHP'nin 'döngüsel kültür'ü: Semazen üstünü çıkarıp yarı çıplak halde dans etti
OYNAT 00:58
CHP'nin 'döngüsel kültür'ü: Semazen üstünü çıkarıp yarı çıplak halde dans etti
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinin Dünya Belediyeler Günü Kültür Zirvesi için düzenlediği gala gecesinde skandal yaşandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun da katıldığı zirvede semazen olarak sahneye çıkan kişi, ney ve oyun havası eşliğinde üstünü çıkararak yarı çıplak halde dans etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Cesur adımlar atarak yepyeni bir kültür yaklaşımını oluşturmak zorundayız. Resmi deklarasyonda da yer verdiğimiz bu yeni yaklaşımın adı, 'döngüsel kültür' ifadelerini kullandı.

Öte yandan 10 Eylül'deki etkinliğe gazetecilerin alınmadığı öğrenildi.
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