Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun biletini kesti: CHP'nin İBB adaylığı için 'Mustafa Sarıgül' iddiası

Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde bozguna uğrayan CHP'de "değişim" talebinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, bir dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu’nun A takımında yer alan eski yöneticilerle yaptığı çevrimiçi toplantının görüntüleri sızdırıldı. Bu gelişme, CHP’deki iç karışıklıkları daha da alevlendirdi. İmamoğlu, o toplantı için
"Gizli değildi"
derken, CHP sözcüsü Faik Öztrak ise
"Etik olmayan toplantıyı doğru bulmuyoruz. Yarışmaya hazırız"
dedi.
Kılıçdaroğlu'nun yaşananlardan büyük rahatsızlık duyduğu ve İmamoğlu'nun da biletinin kesildiği iddia edildi.
CHP'nin İBB adaylığı için 'Mustafa Sarıgül' iddiası
CHP'nin İBB adaylığı için 'Mustafa Sarıgül' iddiası
CHP yandaşı Nevşin Mengü'nün canlı yayınına konuk olan Gazeteci Hilal Köylü, CHP'nin İBB Başkan adaylığı için CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ü düşündüğünü söyledi.
Köylü açıklamasında,
"CHP kulislerinde İstanbul seçimi için Ekrem İmamoğlu'nun alternatifi olarak Mustafa Sarıgül görülüyor."
dedi.
Sarıgül İmamoğlu'nu hedef almıştı
Sarıgül İmamoğlu'nu hedef almıştı
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, gizli toplantısı sosyal medyaya sızdırılan İmamoğlu ve CHP kurmaylarına şarkı sözleriyle göndermede bulunmıştu. Sarıgül, Twitter hesabından paylaştığı gönderide
"Tutmayın yol verin gidene gidene Cevap da vermem artık gücüme gidene
" ifadelerini kullanmıştı.
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1 saat önce