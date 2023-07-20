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Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun biletini kesti: CHP'nin İBB adaylığı için 'Mustafa Sarıgül' iddiası

Seçim yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, partinin önde gelen isimleriyle 'gizli' bir toplantı düzenlediği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun yaşananlardan büyük rahatsızlık duyduğu ve İmamoğlu'nun da biletinin kesildiği iddia edildi. Gazeteci Hilal Köylü, CHP'nin İBB Başkan adaylığı için CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ü düşündüğünü söyledi.

18:26 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu

Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde bozguna uğrayan CHP'de "değişim" talebinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, bir dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu’nun A takımında yer alan eski yöneticilerle yaptığı çevrimiçi toplantının görüntüleri sızdırıldı. Bu gelişme, CHP’deki iç karışıklıkları daha da alevlendirdi. İmamoğlu, o toplantı için
"Gizli değildi"
derken, CHP sözcüsü Faik Öztrak ise
"Etik olmayan toplantıyı doğru bulmuyoruz. Yarışmaya hazırız"
dedi.

Kılıçdaroğlu'nun yaşananlardan büyük rahatsızlık duyduğu ve İmamoğlu'nun da biletinin kesildiği iddia edildi.

CHP'nin İBB adaylığı için 'Mustafa Sarıgül' iddiası

CHP yandaşı Nevşin Mengü'nün canlı yayınına konuk olan Gazeteci Hilal Köylü, CHP'nin İBB Başkan adaylığı için CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ü düşündüğünü söyledi.



Köylü açıklamasında,
"CHP kulislerinde İstanbul seçimi için Ekrem İmamoğlu'nun alternatifi olarak Mustafa Sarıgül görülüyor."
dedi.

Sarıgül İmamoğlu'nu hedef almıştı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, gizli toplantısı sosyal medyaya sızdırılan İmamoğlu ve CHP kurmaylarına şarkı sözleriyle göndermede bulunmıştu. Sarıgül, Twitter hesabından paylaştığı gönderide
"Tutmayın yol verin gidene gidene Cevap da vermem artık gücüme gidene
" ifadelerini kullanmıştı.

CHP yandaşı gazeteci Fikret Bila: Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın istifası istenecek
CHP yandaşı gazeteci Fikret Bila: Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın istifası istenecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li kurmayların sızdırılan gizli toplantı videosu sonrası yapılan MYK toplantısına CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın katılmadı. CHP yandaşı gazeteci Fikret Bila, konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kişilerle konuştuğunu ve bu toplantıların 'kumpas' olarak değerlendirildiğini söyledi. Bila, "Kılıçdaroğlu'na karşı hareket içinde olmak ve bu koltuklarda oturmak uygun olmaz düşüncesiyle Özel ile Günaydın'ın istifa etmeleri istenecek. Eğer kendileri istifa etmezse Meclis grubu bir güvenoyu talep ederek bu iki ismin görevi bırakmalarını sağlayabilir" dedi.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#İstanbul
#İBB
#Mustafa Sarıgül
#CHP
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