Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun biletini kesti: CHP'nin İBB adaylığı için 'Mustafa Sarıgül' iddiası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li kurmayların sızdırılan gizli toplantı videosu sonrası yapılan MYK toplantısına CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın katılmadı. CHP yandaşı gazeteci Fikret Bila, konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kişilerle konuştuğunu ve bu toplantıların 'kumpas' olarak değerlendirildiğini söyledi. Bila, "Kılıçdaroğlu'na karşı hareket içinde olmak ve bu koltuklarda oturmak uygun olmaz düşüncesiyle Özel ile Günaydın'ın istifa etmeleri istenecek. Eğer kendileri istifa etmezse Meclis grubu bir güvenoyu talep ederek bu iki ismin görevi bırakmalarını sağlayabilir" dedi.