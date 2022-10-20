Gündem Kılıçdaroğlu işçilere hakaret eden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerliyi Tokat ziyaretine davet etti
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu işçilere hakaret eden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'yi Tokat ziyaretine davet etti

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin grev yapan işçilere "Kes lan sesini" şeklinde hakaret etmesi büyük tepki çekmişti. Hançerli'nin bu çıkışına partisinden tepki gelmezken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü Tokat ziyaretine Hançerli'yi de davet ettiği ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu işçilere hakaret eden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerliyi Tokat ziyaretine davet etti
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin işçilere hakaret etmesine tek kelime etmedi. Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, bugünkü Tokat ziyaretine Hançerli'yi de yanında götürdü. İşçilere “Kes lan sesini” diye bağıran Hançerli'ye sessiz kalan Kılıçdaroğlu’nun bu tavrı eleştirilere neden oldu.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Avcılar Belediye'sinin 107 gündür işçilere zam yapmaması ve toplu iş sözleşmesini imzalamasından dolayı işçiler grev kararı aldı.

'TERBİYESİZLİK YAPMA'

Yaklaşık 1.200 işçinin katıldığı eylemde işçilerle tartışan CHP'li Başkan, "Grev haktır. İşçiye hakkını vereceksin." diyen işçiye "Kes lan sesini, kes. Sus. Terbiyesizlik yapma." şeklinde hakaretler savurmuştu.
Evini görünce hayatının şokunu yaşadı

Evini görünce
hayatının şokunu yaşadı

​Komşuları şikayet edince geldi: Gariban' diye sahip çıkmak istedik.
10 bin kişiyeiş kapısı açılacak

10 bin kişiye
iş kapısı açılacak

Sekiz bin dekar alana dev OSB: 250 bin ton sebze üretilecek.
Faizde1,5 puanlık indirim

Faizde
1,5 puanlık indirim

Beklentiler 100 baz puan olması yönündeydi.

MSB'den kimyasal silah iddialarına yalanlama.

Zengilan Uluslararası Havalimanı resmen açıldı.

​Avrupa'nın silindir betonlu en büyük barajı.

​Bir anda tüm şehrin üzerine çöktü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.