Kılıçdaroğlu işçilere hakaret eden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'yi Tokat ziyaretine davet etti Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin grev yapan işçilere "Kes lan sesini" şeklinde hakaret etmesi büyük tepki çekmişti. Hançerli'nin bu çıkışına partisinden tepki gelmezken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü Tokat ziyaretine Hançerli'yi de davet ettiği ortaya çıktı.

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