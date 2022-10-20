Kılıçdaroğlu işçilere hakaret eden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'yi Tokat ziyaretine davet etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin işçilere hakaret etmesine tek kelime etmedi. Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, bugünkü Tokat ziyaretine Hançerli'yi de yanında götürdü. İşçilere “Kes lan sesini” diye bağıran Hançerli'ye sessiz kalan Kılıçdaroğlu’nun bu tavrı eleştirilere neden oldu.
NE OLMUŞTU?
CHP'li Avcılar Belediye'sinin 107 gündür işçilere zam yapmaması ve toplu iş sözleşmesini imzalamasından dolayı işçiler grev kararı aldı.
'TERBİYESİZLİK YAPMA'
Yaklaşık 1.200 işçinin katıldığı eylemde işçilerle tartışan CHP'li Başkan, "Grev haktır. İşçiye hakkını vereceksin." diyen işçiye "Kes lan sesini, kes. Sus. Terbiyesizlik yapma." şeklinde hakaretler savurmuştu.