Kılıçdaroğlu kapıyı açık bıraktı: Erdoğdu geri dönebilir

Yasak aşk skandalından sonra CHP’den istifa eden Aykut Erdoğdu ile ilgili skandallar bitmiyor. Erdoğdu, eski eşi Özge Pomen’i aldattığı CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Av. Tuba Torun ile geçen ay dünya evine girmişti. Pomen’in, eşinin Tuba Torun ile ilişkisini öğrendikten sonra durumu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile paylaştığı, ancak Kılıçdaroğlu çiftinin buna kayıtsız kaldığı iddia edildi. Kılıçdaroğlu’nun da düğünden sonra partiden istifa eden Erdoğdu’dan vazgeçemediği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun, istifa etmeden önce Erdoğdu ile Genel Merkez’de görüştüğü belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre bu görüşmede Kılıçdaroğlu’nun Erdoğdu’ya, “Sen bu parti için önemlisin. Olay biraz soğusun, seni yeniden partide değerlendireceğiz. Omuz omuza siyasete birlikte devam edeceğiz” dediği öğrenildi.

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GÜNDEM CHP'li Aykut Erdoğdu ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi eşi Tuba Torun partilerinden istifa etti