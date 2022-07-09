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ANKARA

Kılıçdaroğlu kapıyı açık bıraktı: Erdoğdu geri dönebilir

CHP lideri Kılıçdaroğlu, eşinin yayınladığı kayıtlardan sonra partiden istifa etmek zorunda kalan Aykut Erdoğdu’ya kapıyı açık bıraktı. Kulislerde konuşulana göre CHP lideri, istifadan önce görüştüğü Erdoğdu’ya, “Sen parti için önemlisin. Olay biraz soğusun seni yeniden partide değerlendireceğiz” dedi. Erdoğdu’nun eski eşi Özge Pomen’in de aldatıldığını Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’na anlattığı, ancak çiftin kayıtsız kaldığı belirtiliyor.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu kapıyı açık bıraktı: Erdoğdu geri dönebilir
Aykut Erdoğdu

Yasak aşk skandalından sonra CHP’den istifa eden Aykut Erdoğdu ile ilgili skandallar bitmiyor. Erdoğdu, eski eşi Özge Pomen’i aldattığı CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Av. Tuba Torun ile geçen ay dünya evine girmişti. Pomen’in, eşinin Tuba Torun ile ilişkisini öğrendikten sonra durumu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile paylaştığı, ancak Kılıçdaroğlu çiftinin buna kayıtsız kaldığı iddia edildi. Kılıçdaroğlu’nun da düğünden sonra partiden istifa eden Erdoğdu’dan vazgeçemediği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun, istifa etmeden önce Erdoğdu ile Genel Merkez’de görüştüğü belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre bu görüşmede Kılıçdaroğlu’nun Erdoğdu’ya, “Sen bu parti için önemlisin. Olay biraz soğusun, seni yeniden partide değerlendireceğiz. Omuz omuza siyasete birlikte devam edeceğiz” dediği öğrenildi.

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