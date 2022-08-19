Kılıçdaroğlu kendisini ıslıklayarak eylem yapan işçileri görmezden geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde çalışan yüzlerce işçi, maaşlarının az olduğunu ifade ederek Tekirdağ Büyükşehir Belediye binası önünde eylem yaptılar.

Belediye binasının açılış töreni öncesinde bir araya gelen işçiler, ellerinde tuttukları pankartlarla zam istediklerini belirten sloganlar attılar.

Açılış töreni boyunca sloganlar, alkışlar ve ıslıklarla Kılıçdaroğlu ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak’ı protesto eden işçiler, "Kadir Başkan uyuma, işçilere sahip çık” ve "Kadir Başkan istifa" sloganları attı.





“Protestoysa buradayım, alkışsa buradayım”

İşçilerin tepkisi üzerine konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, "Protestoysa buyurun ben buradayım, alkışsa buradayım. Biraz sonra açıklayacağım şeyler ile birçok şey değişecek. Az kaldı az kaldı, geliyor gelmekte olan. Biraz sonra genel başkanımızın konuşmasında lütfen dinlemeyi bilin, çünkü bu hizmetlerin içerisinde size vereceği yatırımlar da var” ifadelerini kullandı.

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Albayrak’ın bu sözleri ise işçiler tarafından istifa sesleri, alkış ve ıslıklar ile protesto edildi.



Eylem yapan işçilerle ilgili tek bir kelime etmedi



Albayrak’tan sonra kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması da işçilerin yuhalamasının yanı sıra alkış ve ıslık sesleriyle protesto edildi.

Kılıçdaroğlu, konuşması boyunca eylem yapan işçilerle ilgili tek bir kelime bile etmedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından sahneden inerek, Büyükşehir Belediyesi binasına geçti.

FOTOĞRAF 6 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri, ikinci kez maaş eylemi yaptı.<br><br>Maaşlarının yetersiz olduğunu ve geçinemediklerini savunan işçiler belediyenin yeni binası önünde seslerini yükseltti. Yaklaşık olarak mağdur 500 çalışanın bulunduğu protestoda, belediye binasının çatısından gizlice drone gönderildi.<br><br> İşçileri bu yöntemle görüntülenmeye çalışılırken, bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, güvenlik birimlerinden izinsizce işçilerin üzerine gönderilen dronu kullanan şahsın peşine düştü.<br><br> Polisin o bölgeye doğru yöneldiğini fark eden şahıs, bir an drone cihazını geri çekmeye çalıştı.<br><br> Dronlu şahsın o anları, kameralar tarafından da saniye saniye görüntülendi.<br><br>Kameralar tarafından görüntülendiğini fark eden drone kullanıcısı, çatıda kendini saklamaya çalıştı.<br><br>İşçiler de drone'a doğru ‘Yuh’ diye bağırarak tepkilerini gösterdi. Tekirdağ'da maaş eylemi yapan belediye işçileri gizli çekim yapan drone'u yuhaladı Maaşlarının yetersiz olduğunu savunan CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri, belediyenin yeni binası önünde protesto yaptı. Bu sırada çatıda bulunan bir kişi de bu anları gizlice drone ile görüntülemek istedi. Bunu fark eden işçiler, drone ve sahibine tepki gösterdi.



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OYNAT 00:27 Tekirdağ'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı açılış öncesi belediye işçilerinden 'ek zam' eylemi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştireceği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının açılışı öncesi belediye işçileri, 'ek zam' eylemi yaptı. Belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan DİSK üyesi yaklaşık 600 işçi, daha önce maaşlarının yetersiz kaldığını gerekçe göstererek, 2 kez eylem yapıp, ek zam talebinde bulundu. Ek zam taleplerinden sonuç alamayan işçiler, Kılıçdaroğlu'nun açılışını yapacağı belediyenin yeni hizmet binası yakınlarında bir kez daha toplantı. Ek zam talebini yineleyen işçiler, belediye binasının önüne yürüyüşe geçti. BiP'te paylaş

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