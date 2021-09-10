Kılıçdaroğlu mesajı aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, konuşmaları üzerinden ortaya çıkan tartışmalar sürüyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı’nın Kılıçdaroğlu’na yönelik, “Tekil konuşuyor, vaatleri ortaklaşa kararlaştırıp açıklamalıyız” eleştirisi, son gelişmelerin ittifak ortakları arasında bir kırılmaya yol açıp açmayacağı sorusunu da beraberinde getirdi. Paçacı’nın ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın “Millet İttifakı konusunda gerekli hassasiyeti herkes göstermeli. Şüphesiz kendi partilileriyle ilgili yapacakları şeyler çok daha fazla olacaktır ama Millet İttifakı’nın diğer üyelerini de belli bir hakkaniyet içinde gözetmeleri gerek” ifadeleri ittifak içindeki çatırdamayı daha belirgin hale getirdi.
- İYİ Parti’den yükselen seslerin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Hepimiz ayrı ayrı partileriz. İttifakta sorun yok” dedi. İttifaktaki karşılıklı eleştirilerin ardından çeşitli programlara katılan Kılıçdaroğlu’nun konuşması dikkat çekti. İYİ Parti’den gelen mesajı alan Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmalarında çoğul ifadelerle vaatlerini sıralamaya başladı.