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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu nabız yokluyor: CHP’de masa dağılır bombası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu’nun, “Kılıçdaroğlu aday olmazsa 6’lı masa dağılır” sözleri, Kılıçdaroğlu’nun altılı masaya ‘Adayım’ mesajı verdiği yeni bir nabız yoklama girişimi şeklinde yorumlandı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medyadan Kuşoğlu’nu kastederek, “Konuşmayın” uyarısı yapsa da parti içinde adayın kim olacağı konusundaki tartışmalar yeniden alevlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu nabız yokluyor: CHP’de masa dağılır bombası
CHP’de masa dağılır bombası.

KHK’lılara af, HDP’ye bakanlık vaadiyle tartışmaların alevlendiği CHP’de her gün yeni bir kriz yaşanıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Adaylığım için açıklama yapmayın” talimatına rağmen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun, “Kılıçdaroğlu aday olmazsa 6’lı masa dağılır” sözleri parti içerisinde büyük tartışmaya neden oldu.

MASA İÇİN İKİNCİ ÇIKIŞ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya üzerinden Kuşoğlu’u kast ederek, “Konuşmayın” dedi. Öztrak, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kuşoğlu’nun adını anmadan 6’lı masa ortaklarını yatıştırıcı mesajlar verdi. Öztrak, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, altılı masa ve onu meydana getiren partilerin Sayın Genel Başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur" açıklamasında bulunarak, adaylık tartışmaları konusunda CHP’nin tavrını gösterdi.Kuşoğlu, temmuz ayında bir açılışta “Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum" sözleri CHP’de krize neden olmuştu.

KILIÇDAROĞLU ALTILIYA YARANMAYA ÇALIŞTI

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş ise, Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. "Kılıçdaroğlu, 6'lı masaya yaranmaya çalıştı" diyen Ateş, "Üniter, demokratik, laikTürkiye Cumhuriyeti'ne düşman olan emperyalizmin örgütledigi terör örgütlerinin dışındaki geniş halk kitleleri bu ülkede barış, ekmek ve demokrasi istiyor. Halkın bu taleplerini bir türlü anlamayan veya anlamak istemeyen 6'lı masa bileşenleri, barış isteyen, ekmek isteyen halkin önüne, sadece KHK'lıların tamamını yeniden devlete iade etmekte görüş birliğine vardılar" ifadelerini kullandı.

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