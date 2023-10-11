Kılıçdaroğlu Numan Kurtulmuş'u TBMM'de ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu
Tarihi seçimin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı, Numan Kurtulmuş oldu.
Numan Kurtulmuş'a yeni yasama yılı nedeniyle 'hayırlı olsun' ziyaretleri gerçekleştiriliyor.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yeni yasama yılı nedeniyle 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti
Bunun ardından bir ziyaret de Cumhuriyet Halk Parti'si tarafından gerçekleştirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Kurtulmuş'a ziyarette bulundu.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlunu TBMM'deki makamında kabul etti.