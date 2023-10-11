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Kılıçdaroğlu Numan Kurtulmuş'u TBMM'de ziyaret etti

Yeni yasama döneminin başlamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

12:29 . 11/10/2023 Çarşamba
AA
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Tarihi seçimin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı, Numan Kurtulmuş oldu.

Numan Kurtulmuş'a yeni yasama yılı nedeniyle 'hayırlı olsun' ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yeni yasama yılı nedeniyle 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti

Bunun ardından bir ziyaret de Cumhuriyet Halk Parti'si tarafından gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Kurtulmuş'a ziyarette bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlunu TBMM'deki makamında kabul etti.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Numan Kurtulmuş
#AK Parti
#CHP
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