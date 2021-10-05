Gündem Kılıçdaroğlu PKK kanalını ödüllendiren Mimarlar Odasını çelenkle kutladı
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu PKK kanalını ödüllendiren Mimarlar Odası'nı çelenkle kutladı

Mimarlıktan çok siyasi söylemlerle gündeme gelen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi, PKK televizyonu JİN TV’ye dün düzenlediği törenle basın ödülü verdi. Terör örgütünün ödüllendirildiği geceye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çelenk gönderdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu PKK kanalını ödüllendiren Mimarlar Odasını çelenkle kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk.

Türkiye’deki birçok sokak olayında ön saflarda yer alan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi, terör örgütü PKK’nın televizyon kanalı Jin TV'yi 'Basın Ödülü'ne layık görmüştü.

PKK KANALINA ÖDÜL

Dün gece Ankara'daki Erimtan Müzesi’nde tören gerçekleştirildi. JİN TV’nin ekolojik haberler yaptığını savunan Mimarlar Odası, Hollanda’dan yayın yapan kanalda program yapan Güler Yıldız'a “Uluslararası Basın Ödülü”nü verdi.

KILIÇDAROĞLU KUTLADI

Terör propagandası yapılan kanalın ödüllendirildiği töreni kutlamak için, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çelenk gönderdi. Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk sahnenin hemen yanına yerleştirildi.

TMMOB’den PKK kanalına basın ödülü
GÜNDEM
TMMOB’den PKK kanalına basın ödülü

Mimarlar Odası PKK kanalına verdiği ödülü savundu: Habercilikte hakikati arayanlara veriyoruz
OYNAT 00:59
Mimarlar Odası PKK kanalına verdiği ödülü savundu: Habercilikte hakikati arayanlara veriyoruz
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası'nın terör örgütü PKK'nın yayın organı Jin TV'ye verdiği ödülü savundu. Candan, 'Biz bu basın ödüllerini gazetecilikte ısrar eden gazetelere veriyoruz. Yani habercilikte gerçekten o hakikati arayanlara veriyoruz.' dedi.
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