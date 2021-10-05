Kılıçdaroğlu PKK kanalını ödüllendiren Mimarlar Odası'nı çelenkle kutladı

Ömer Çelik'ten ABD'ye Ülkü Ocakları tepkisi: Propagandanın arkasında Ermeni diasporası ve FETÖ terör örgütü var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. ABD'de Ülkü Ocakları'na terör örgütü soruşturmasına tepki gösteren Çelik, 'Dünyanın çeşitli yerlerinde Fransa'da da oldu. Ülkü Ocakları başlığı altında vatandaşlarımız hedef gösterildi. Biz devlet aygıtlarımız açısından baktığımızda, bu propagandanın arkasında Ermeni diasporası ve FETÖ terör örgütünün olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız Türkiye'nin menfaatleri için demokratik haklarını kullanmaları, terör olarak görmek son derece sıkıntılıdır.' dedi.