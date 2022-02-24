Gündem Kılıçdaroğlu Rusya Ukrayna krizinde çarpıtma verilerle hükümeti hedef aldı
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu Rusya Ukrayna krizinde çarpıtma verilerle hükümeti hedef aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili konuşurken verileri çarpıttı. Petrolün yüzde 18'ini, doğalgazın ise yüzde 33'ünü Rusya'dan alan Türkiye'nin, enerjide Rusya'ya yüzde 70 oranında bağımlı olduğu söyledi. Türkiye'nin buğdayda da Rusya ve Ukrayna'ya muhtaç olduğunu ifade etti. Ancak buğday bu iki ülkeden işlenip ihraç edilmek üzere ithal ediliyor. Türkiye’nin yılda 18-20 milyon ton ürettiği buğday tüketimine de yetiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu Rusya Ukrayna krizinde çarpıtma verilerle hükümeti hedef aldı
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına ilişkin Denizli'de "STK Temsilcileri, Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda" açıklamalarda bulundu. Yaşananlara kısaca değinen CHP lideri, ardından Rusya-Ukrayna sıcak çatışmasını hükümete bağladı. Verileri çarpıtarak siyasete girişti.

ALMANYA'NIN VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Bir ülke başka ülkeye sadece enerji alanında yüzde 70 bağımlı olabilir mi?" sözleriyle Türkiye'nin yüzde oranında Rusya'ya enerjide bağımlı olduğunu iddia etti. Ancak Türkiye petrolün yüzde 18’ini, doğalgazın ise yüzde 33’ünü Rusya’dan alıyor. CHP liderinin paylaştığı veriler Almanya’nın bağımlılık oranını gösteriyor.

BUĞDAY ÜRETİMİ TÜKETİMİ KARŞILIYOR

Kılıçdaroğlu'nun diğer yalanı ise buğdayda da Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'ya bağımlı olduğuna yönelikti. CHP lideri, "Buğday alamazsak ne olacak?" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri de gerçek verilerden uzak.

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Buğday üretimimiz tüketimi karşılıyor: Rusya-Ukrayna geriliminde Türkiye buğday sıkıntısı çekmez

Türkiye’de yılda 18-20 milyon ton buğday üretiyor. Tüketim de bu miktara yakın. Rusya ve Ukrayna’dan ithal edilen buğday işlenip ihraç ediliyor. Olası bir savaşta yaşanacak tedarik sorununa karşı firmalar ve TMO’nun elinde yeterli stok da mevcut.

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