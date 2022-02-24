Kılıçdaroğlu Rusya Ukrayna krizinde çarpıtma verilerle hükümeti hedef aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına ilişkin Denizli'de "STK Temsilcileri, Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda" açıklamalarda bulundu. Yaşananlara kısaca değinen CHP lideri, ardından Rusya-Ukrayna sıcak çatışmasını hükümete bağladı. Verileri çarpıtarak siyasete girişti.

ALMANYA'NIN VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Bir ülke başka ülkeye sadece enerji alanında yüzde 70 bağımlı olabilir mi?" sözleriyle Türkiye'nin yüzde oranında Rusya'ya enerjide bağımlı olduğunu iddia etti. Ancak Türkiye petrolün yüzde 18’ini, doğalgazın ise yüzde 33’ünü Rusya’dan alıyor. CHP liderinin paylaştığı veriler Almanya’nın bağımlılık oranını gösteriyor.

BUĞDAY ÜRETİMİ TÜKETİMİ KARŞILIYOR

Kılıçdaroğlu'nun diğer yalanı ise buğdayda da Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'ya bağımlı olduğuna yönelikti. CHP lideri, "Buğday alamazsak ne olacak?" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri de gerçek verilerden uzak.

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EKONOMİ Buğday üretimimiz tüketimi karşılıyor: Rusya-Ukrayna geriliminde Türkiye buğday sıkıntısı çekmez

Türkiye’de yılda 18-20 milyon ton buğday üretiyor. Tüketim de bu miktara yakın. Rusya ve Ukrayna’dan ithal edilen buğday işlenip ihraç ediliyor. Olası bir savaşta yaşanacak tedarik sorununa karşı firmalar ve TMO’nun elinde yeterli stok da mevcut.