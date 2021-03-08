Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş’ın Gara açıklaması değerlidir

Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara’da alıkonulan 13 vatandaşımız, terör örgütü PKK tarafından şehit edilmişti. Vatandaşlarımızın şehit edilmesi sonrası açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır” demişti.

PKK'yı anmadan kınayıp hükümeti suçlamıştı

Kılıçdaroğlu, yayımladığı başsağlığı mesajında ve konuya ilişkin açıklamalarında terör örgütü PKK’nın ismini telafuz etmeden konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, "Neden isim vererek PKK'yı kınamıyorsunuz?" sorusuna da "Kullandığım dil devlet diline uygun. Terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz" yanıtını vermişti.

"Sancar ve Demirtaş'ın sözleri değerli"

CHP Genel Başkanı, bu söylemlerine destek veren HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarının “değerli” olduğunu ifade etti. Cumhuriyet gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, HDP ile ilgili soruya verdiği yanıtta “Sayın Mithat Sancar’ın da Sayın Selahattin Demirtaş’ın Gara operasyonu dolayısıyla yaptıkları açıklamalar değerlidir” dedi.

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Demirtaş ve Sancar ne söylemişti?

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Demirtaş, Gara’ya ilişkin açıklamasında “Trajedinin sorumluluğunu HDP'ye ve muhalefete yüklemek aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır” demişti.

HDP Eş Başkanı Sancar ise “Gara'da bu kadar açık sorumluluğu olan iktidar, sorumluluğunu örtmek için partimizi günah keçisi ilan ediyor. Muhalefeti de kendi sorumluluğuna ortak etme peşinde koşuyor” sözlerini kullanmıştı.

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