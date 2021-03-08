Gündem Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaşın Gara açıklaması değerlidir
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş’ın Gara açıklaması değerlidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gara’da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi sonrası terör örgütü PKK’nın adını anmadan kınama mesajı yayımlayıp iktidarı sorumlu tutmuştu. Kılıçdaroğlu, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın ve HDP Eş Başkanı Mithat Sancar’ın, bu konudaki söylemlerine verdikleri desteğin, kendisi için değerli olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş
Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş

Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara’da alıkonulan 13 vatandaşımız, terör örgütü PKK tarafından şehit edilmişti. Vatandaşlarımızın şehit edilmesi sonrası açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır” demişti.

PKK'yı anmadan kınayıp hükümeti suçlamıştı

Kılıçdaroğlu, yayımladığı başsağlığı mesajında ve konuya ilişkin açıklamalarında terör örgütü PKK’nın ismini telafuz etmeden konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, "Neden isim vererek PKK'yı kınamıyorsunuz?" sorusuna da "Kullandığım dil devlet diline uygun. Terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz" yanıtını vermişti.

"Sancar ve Demirtaş'ın sözleri değerli"

CHP Genel Başkanı, bu söylemlerine destek veren HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarının “değerli” olduğunu ifade etti. Cumhuriyet gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, HDP ile ilgili soruya verdiği yanıtta “Sayın Mithat Sancar’ın da Sayın Selahattin Demirtaş’ın Gara operasyonu dolayısıyla yaptıkları açıklamalar değerlidir” dedi.

Demirtaş ve Sancar ne söylemişti?

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Demirtaş, Gara’ya ilişkin açıklamasında “Trajedinin sorumluluğunu HDP'ye ve muhalefete yüklemek aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır” demişti.

HDP Eş Başkanı Sancar ise “Gara'da bu kadar açık sorumluluğu olan iktidar, sorumluluğunu örtmek için partimizi günah keçisi ilan ediyor. Muhalefeti de kendi sorumluluğuna ortak etme peşinde koşuyor” sözlerini kullanmıştı.

Beş yıldır HDP ile ittifak yapan Kılıçdaroğlu PKK reklamını yapmak istemiyormuş
GÜNDEM
Beş yıldır HDP ile ittifak yapan Kılıçdaroğlu PKK reklamını yapmak istemiyormuş

CHP'den 13 vatandaşımızın şehit edilmesi sonrası "PKK'sız" başsağlığı mesajı
GÜNDEM
CHP'den 13 vatandaşımızın şehit edilmesi sonrası "PKK'sız" başsağlığı mesajı

Gara şehidinin annesinden Kılıçdaroğlu'na: Hangi yüzle bizi arıyorsun
GÜNDEM
Gara şehidinin annesinden Kılıçdaroğlu'na: Hangi yüzle bizi arıyorsun

Şehit annesi Özbey: Kılıçdaroğlu bizim için yürüyüş yapacağını söyledi ama yapmadı
GÜNDEM
Şehit annesi Özbey: Kılıçdaroğlu bizim için yürüyüş yapacağını söyledi ama yapmadı

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı PKK'yı aklamaktır
GÜNDEM
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı PKK'yı aklamaktır
Abone Ol Google News
Mutasyonlu virüs kararı

Mutasyonlu virüs kararı

​İngiltere varyantlı vakalara karantina sonrası test şartı kalktı.
Akyazıda 11ler belli oldu

Akyazı'da 11'ler belli oldu

​Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.

​Kovid-19 aşılamasında son durum.

Eldivenleri tekstil boyası ile maviye boyayıp satmışlar.

Adam amca ile Yaren leylek 10'uncu kez bir arada.

Elektrikli traktör haziranda hazır, ön siparişler alındı
Ekonomi

Elektrikli traktör haziranda hazır, ön siparişler alındı

ZY Elektrikli Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol, "En büyük traktörümüzün bütün çalışmaları bitmiş durumda, haziran ayı içinde seri üretime girmeyi planlıyoruz. Şu an hattımızda 25 traktörümüz hazır bekliyor" dedi. Yol, "Bu traktörlerimizin en büyük özelliği sessiz ve kokusuz olması. Hayvancılıkta ses çok önemli, ses arttığı zaman hayvanlar sütten kesiliyor" diye konuştu.
Sağlık çalışanı kadından CHP'li meclis üyesine suç duyurusu: 'Başın kapalı sana nasıl güvenebilirim' demişti
Gündem

Sağlık çalışanı kadından CHP'li meclis üyesine suç duyurusu: 'Başın kapalı sana nasıl güvenebilirim' demişti

İstanbul'da diş hekimi olan ve pandemi döneminde filyasyon ekibinde görev yapan Tuğba Taşkın Öztürk, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında "ayrımcılık" ve "hakaret" iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Öztürk, meclis üyelerine PCR testi yapıldığı sırada CHP'li Temel'in kendisine "Senin kafanda şu şey var. Yani sana nasıl güvenebilirim, ya beni zehirlersen" dediğini iddia etti. Temel ise iddiaya yönelik "Cumhuriyet Halk Partililer ya da sol ve radikalciler başı kapalı bir kadın için 'Ya buna muayene olma, ben buna aşı olmam' derler" ifadelerini kullandı.

PKK'lı terörist ormanlık alanda yangın çıkardığını itiraf etti
Gündem

PKK'lı terörist ormanlık alanda yangın çıkardığını itiraf etti

Antalya'da, hırsızlık iddiası ile gözaltına alındıktan sonra PKK terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıkan F.D, 2016-2017 yıllarında Kumluca ilçesindeki ormanlık bölgede yangın çıkardığını itiraf etti. F.D, geçmişte katılmak için irtibat kurduğu terör örgütü PKK'dan "Antalya'da orman yangını çıkarma" talimatı aldığını söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.