Gündem Kılıçdaroğlu ve Akşenerin Adanada temelini attığı arazide koyunlar otluyor
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Adana'da temelini attığı arazide koyunlar otluyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Adana'da temelini attığı Karavan kamp alanında hala bir çalışma yapılmadı. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in büyük bir coşkuyla temelini attığı arazide çobanlar koyunlarını otlatıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu ve Akşenerin Adanada temelini attığı arazide koyunlar otluyor
Adana'da Kılıçdaroğlu ve Akşener'in 'temel attığı' proje alanı koyunlara kaldı.

Adana'da hayali Sahra Hastanesi ve tamamlanmayan öğrenci yurdunun açılışını yaparak gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Kasım'da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun nikahına katılmak üzere Adana'ya gitmişti.

CHP lideri burada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile gün Çukurova Belediyesi'ne ait bazı eserlerin toplu açılış ve temel atma törenine katılmıştı.

TEMEL ATTIĞI ARAZİDE KOYUNLAR OTLUYOR

Kılıçdaroğlu'nun temelini attığını söylediği Karavan kamp alanında hala bir çalışma yapılmadı. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in büyük bir coşkuyla temel atma töreni gerçekleştirdiği arazide koyunlar otluyor.

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