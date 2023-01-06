Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Adana'da temelini attığı arazide koyunlar otluyor

Adana'da hayali Sahra Hastanesi ve tamamlanmayan öğrenci yurdunun açılışını yaparak gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Kasım'da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun nikahına katılmak üzere Adana'ya gitmişti.

CHP lideri burada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile gün Çukurova Belediyesi'ne ait bazı eserlerin toplu açılış ve temel atma törenine katılmıştı.

TEMEL ATTIĞI ARAZİDE KOYUNLAR OTLUYOR

Kılıçdaroğlu'nun temelini attığını söylediği Karavan kamp alanında hala bir çalışma yapılmadı. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in büyük bir coşkuyla temel atma töreni gerçekleştirdiği arazide koyunlar otluyor.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'nun sözde sahra hastanesi düğün salonu oldu: İlk düğün Zeydan Karalar'ın oğlunun