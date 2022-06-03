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ANKARA

Kılıçdaroğlu verdiği cevaplarla kendini yalanladı: ‘Maceracı’ oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yönelttiği 10 soruya cevap veren Kılıçdaroğlu, önceki açıklamalarını unuttu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na, “Türkiye’nin Mavi Vatan politikasını” destekleyip desteklemediğini sormuştu. Kılıçdaroğlu cevaben, “İşgal edilen, silahlanan adalar konusunda adım at. Destekleyeceğiz” diyerek neredeyse Yunanistan’a savaş ilan edilmesini istedi. Oysa 4 gün önceki 6’lı masa toplantısında ‘Mavi Vatan’ politikası, ‘maceracılık’ olarak nitelenmişti.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu verdiği cevaplarla kendini yalanladı: ‘Maceracı’ oldu
Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sorduğu sorulara cevap veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cevaplarıyla kendini yalanladı. Erdoğan'ın PKK-DEAŞ-FETÖ terör örgütlerini destekleyip desteklemediği sorusuna, "Hepsine lanet olsun" cevabını veren Kılıçdaroğlu terör örgütlerinin ismini yine söyleyemedi. Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı açıklamada da SİHA'lar tarafından öldürülen teröristlerin piknik yapmaya gittiğini ve öldürülmemeleri gerektiğini belirtmişti. Yine Kılıçdaroğlu KHK'larla kamudan atılan FETÖ üyelerini göreve iade edeceğini söylemişti.

TEZKEREYE 'HAYIR' DEMİŞTİ

  • Erdoğan'ın sorduğu "Sınır ötesi operasyonları destekliyor musunuz?” sorusuna Kılıçdaroğlu, "Türkiye sınır ötesi operasyon yapmalıdır. Doğru olanı destekleriz, yanlış olanı ise desteklemeyiz" yanıtını verdi. Ancak Kılıçdaroğlu, Meclis’te Suriye ve Irak’a iki yıllığına sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereye partisinin gizli ortağı HDP’den gelen baskılar üzerine ‘hayır’ oyu kullandığını unuttu. Kılıçdaroğlu Afrin operasyonu için de şehrin içine girilmesini doğru bulmadığını belirtmişti.

SAVAŞ İLAN EDİLMESİNİ İSTEDİ!

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Mavi Vatan’la ilgili “Akdeniz ve Ege'de, sınır hattında kalıcı ekonomik bölgeler oluşturma çabalarında Türkiye'nin yanında mı, değil mi?” sorusuna "Duruşumuz çok nettir. Akdeniz ve Ege'de baskıyı artırmamız şarttır. Yüreğin varsa, işgal edilen, silahlanan adalar konusunda adım at. Destekleyeceğiz" cevabını verdi. Kılıçdaroğlu bu cevabıyla adeta Yunanistan’a savai ilan edilmesini istedi.

HANİ UZAK KALMAK GEREKTİ?

  • Oysa Kılıçdaroğlu’nun başını çektiği 6’lı masa 29 Mayıs’taki toplantı sonrasında yaptığı açıklamada Mavi Vatan için “macera” demişti. Açıklamada “Doğu Akdeniz ve Ege’deki güç dengelerinin aleyhimize değişmesine sebep olacak ve Türkiye’nin çok boyutlu dış politika gerekliliklerine zarar verecek gerilimlerden ve maceracı söylem ve politikalardan uzak kalınmalıdır” ifadesi yer almıştı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun dış politika başdanışmanı Ünal Çeviköz Türkiye'nin Mavi Vatan savunmasına karşı çıkmıştı. Çeviköz, Mavi Vatan siyasetinin saldırgan ve yayılmacı olduğunu iddia etmişti.

ADAYLIĞA CEVAP YOK

Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 2023'te aday olup olmayacağı sorusuna da soruyla karşılık verdi. "Var mısın yarın erken seçimi ilan etmeye, aynı gün içinde adayımızı açıklayalım" yanıtını verdi. Son dönem çıkışları artan bir adaylık beklentisi olarak değerlendirilen Kılıçdaroğlu kendisine daha önce bu sorunun sorulması üzerine 6'lı masayı işaret etmişti.

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