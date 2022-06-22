Kılıçdaroğlu yangından siyaset devşirdi: 'Verin görevi helikopterleri biz alalım' dediği sırada helikopterlerin sesi canlı yayında yankılandı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını bölgesine gitti. Kameraların karşısına geçerek yangınlardan iktidarı sorumlu tutan Kılıçdaroğlu, "Verin görevi bize, biz yapalım, biz bitirelim. Açalım bir kampanya uçağı da helikopteri de getirelim buraya" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun vaadi sırasında, yangına müdahale eden helikopterlerin sesi canlı yayından net şekilde duyuldu. CHP liderinin kurmayları da müdahaleyi başlarıyla anbean takip etti.

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